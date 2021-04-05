В 2021 году полсотни потребителей "Волыньгаза" реконструировали системы газоснабжения

С начала 2021 года реконструкцию системы газоснабжения совершили 48 клиентов АО “Волыньгаз”. В 2020 году услугой по реконструкции, которую предоставляет газовая компания, воспользовались 180 клиентов.

"Реконструкция системы газоснабжения – это комплекс работ, который выполняет газораспределительная компания, если потребителю нужно изменить место расположения газового счетчика, котла, колонки, заменить оборудование на более мощное, или же установить дополнительные газовые приборы или изменить расположение газовых сетей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что потребители должны осуществлять замену газового оборудования исключительно при помощи лицензированных специалистов – самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом. Для того, чтобы провести реконструкцию, необходимо обратиться в 104.ua Клиентское пространство с соответствующим заявлением.

"Реконструкция предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, изготовление проектного решения, прекращения газоснабжения (поскольку происходит вмешательство в газовую сеть, которая функционирует). Далее происходят строительно-монтажные работы (демонтаж/монтаж сети), проверка на прочность, герметичность вновь построенного газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа в газовые приборы", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, подрядные организации, которые имеют лицензию, могут выполнять только проектирование и строительно-монтажные работы по всему спектру работ, предусмотренных реконструкцией. АО "Волыньгаз" предоставляет комплексную услугу по реконструкции, что позволяет значительно сэкономить время и средства клиента. Ведь не нужно самостоятельно контролировать все процессы реконструкции, подавать дополнительно заявление, после раздельного выполнения этапов работ.

По словам пресс-службы, клиенту необходимо всего один раз обратиться к 104.ua Клиентское пространство с заявлением на реконструкцию, предоставить пакет документов и ждать, пока специалисты осуществят работы. Персональный менеджер контролирует предоставление комплекса услуг по реконструкции, и в телефонном режиме всегда может предоставить информацию о состоянии выполнения работ.

"Фиксированной стоимости услуги реконструкции в Украине нет. Она рассчитывается согласно проекту, индивидуально. Это связано с тем, что бывают различные виды реконструкции: замена котла по эскизу или же перенос газопровода. Кроме того, есть процедурные особенности выполнения реконструкции для физических и юридических лиц", – говорит менеджер 104.ua Клиентского пространства Ольга Руденко.

Если во время реконструкции нужно заменить газовые приборы, персональный менеджер 104.uа Клиентского пространства поможет подобрать энергоэффективное оборудование необходимой мощности.

"Для нового оборудования, существенное значение имеет периодичность обслуживания в первые 5 лет эксплуатации. При соблюдении установленных заводом-производителем требований, обслуживании оборудования раз в год, потеря коэффициента полезного действия минимальная. Если обслуживание не происходило, то коэффициент полезного действия может упасть на 40%. Договор на техническое обслуживание газового оборудования также можно заключить в 104.ua Клиентском пространстве", - говорится в сообщении.