В 2021 году "Метинвест" уплатил в бюджеты всех уровней почти 52,7 млрд гривен налогов и сборов

Согласно обнародованным во вторник компанией предварительным данным за 2021 год, группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

При этом уточняется, что традиционно самая большая выплата – налог на прибыль. В прошлом году украинские предприятия "Метинвеста" вместе с ассоциированными и совместными предприятиями пополнили государственный и местные бюджеты на почти 33 млрд грн, что более чем в шесть раз превышает позапрошлогодний показатель.

Вторая по величине сумма платежей - единый социальный взнос, выплаты которого в 2021 году выросли на 10% по сравнению с 2020 годом – до 5,7 млрд грн.

Замыкает тройку крупнейших отчислений налог на доходы физических лиц. В прошлом году группа "Метинвест" вместе с ассоциированными и совместными предприятиями уплатила в казну Украины 5,2 млрд грн, что на 11% больше аналогичных выплат 2020 года.

В то же время плата за пользование недрами выросла на треть по отношению к позапрошлому году - до 2,9 млрд грн.

Существенными источниками наполнения государственного и местных бюджетов в Украине в 2021 году также стали экологический налог – 894 млн грн и плата за землю - 857 млн грн.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста".

"Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании. Как один из крупнейших налогоплательщиков в стране мы рады сделать свой вклад в поддержание экономики страны, здоровья и благосостояния украинцев во время пандемии коронавируса", - констатировал топ-менеджер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Метинвест" в 2020 году увеличил выплату налогов и сборов на 5% по сравнению с 2019 годом - до 22,1 млрд грн. При этом за 15 лет работы группа перечислила в бюджеты всех уровней 165 млрд грн.

При этом отмечается, что еще в начале распространения коронавируса "Метинвест" отказался от налоговых каникул, предоставленных бизнесу. Сумма налогов, выплаченных предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать зарплату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.