В 2021 году "Криворожгаз" обследовал почти 2,5 тысячи км газопроводов

Работы предусматривают выявление оси газопровода, глубину его залегания, проверку изоляционного покрытия на повреждения.

"Произведена проверка 1713 км подземных газовых сетей Кривого Рога и Криворожского района и 728 км надземных. Во время полного технического обследования было обнаружено 150 утечек газа на подземных газопроводах, из них 78 утечек на распределительных газопроводах", - говорится в сообщении.

Для диагностики газопроводов, служба комплексного приборного обследования АО "Криворожгаз" использует высокочувствительные газоанализаторы и аппараты поиска подземных коммуникаций.

"Поскольку газораспределительные сети прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет, поэтому, АО "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога и Криворожского района", - отметил технический директор АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В пресс-службе отметили, что модернизация газораспределительных сетей Кривого Рога и Криворожского района является приоритетным направлением инвестиций. Так, в 2021 году, АО "Криворожгаз" заменило 12 ГРП и 12 ШГРП, 15 станций катодной защиты сетей от коррозии, 688 домов получили новые КДРД.