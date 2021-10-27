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В 2021 году "Криворожгаз" обследовал почти 2,5 тысячи км газопроводов

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Кривой Рог, Среда 27 октября 2021 16:35
В 2021 году "Криворожгаз" обследовал почти 2,5 тысячи км газопроводов Газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

В 2021 году специалистами АО "Криворожгаз" комплексным приборным методом обследовано 2441 км газовых сетей Кривого Рога и Криворожского района. Основная цель проведения таких работ - обнаружения утечек газа и их ликвидация.

Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

Работы предусматривают выявление оси газопровода, глубину его залегания, проверку изоляционного покрытия на повреждения.

"Произведена проверка 1713 км подземных газовых сетей Кривого Рога и Криворожского района и 728 км надземных. Во время полного технического обследования было обнаружено 150 утечек газа на подземных газопроводах, из них 78 утечек на распределительных газопроводах", - говорится в сообщении.

Для диагностики газопроводов, служба комплексного приборного обследования АО "Криворожгаз" использует высокочувствительные газоанализаторы и аппараты поиска подземных коммуникаций.

"Поскольку газораспределительные сети прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет, поэтому, АО "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога и Криворожского района", - отметил технический директор АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В пресс-службе отметили, что модернизация газораспределительных сетей Кривого Рога и Криворожского района является приоритетным направлением инвестиций. Так, в 2021 году, АО "Криворожгаз" заменило 12 ГРП и 12 ШГРП, 15 станций катодной защиты сетей от коррозии, 688 домов получили новые КДРД.

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Кривой Рог Газ
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