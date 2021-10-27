У 2021 році "Криворіжгаз" обстежив майже 2,5 тисячі км газопроводів

У 2021 році фахівцями АТ "Криворіжгаз" комплексним приладовим методом обстежено 2441 км газових мереж Кривого Рогу та Криворізького району. Основна мета проведення таких робіт - виявлення витоків газу та їх ліквідація.

Роботи передбачають виявлення осі газопроводу, глибину його залягання, перевірку ізоляційного покриття на пошкодження.

"Проведено перевірку 1713 км підземних газових мереж Кривого Рогу та Криворізького району та 728 км надземних. Під час повного технічного обстеження було виявлено 150 витоків газу на підземних газопроводах, з них 78 витоків на розподільних газопроводах", - йдеться в повідомленні.

Для діагностики газопроводів, служба комплексного приладового обстеження АТ "Криворіжгаз" використовує високочутливі газоаналізатори та апарати пошуку підземних комунікацій.

"Оскільки газорозподільні мережі прокладали ще в 60-70-х роках, кількість газопроводів, які потребують ремонту, щорічно зростає, тому, АТ "Криворіжгаз" продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу та Криворізького району", - зазначив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис рибка.

У прес-службі зазначили, що модернізація газорозподільних мереж Кривого Рогу та Криворізького району є пріоритетним напрямком інвестицій. Так, у 2021 році, АТ "Криворіжгаз" замінило 12 ГРП та 12 ШГРП, 15 станцій катодного захисту мереж від корозії, 688 будинків отримали нові КДРД.