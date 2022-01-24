В 2021 году больше всего проектов "Большой стройки" реализовала Днепропетровская область, - ОГА

Так, в течение прошлого года были построены новые детские сады в Покрове и Старых Кодаках, рассчитанные на 200 детей.

"Новые сады имеют оригинальную архитектуру. Они напоминают детскую сказку. Комфортные, яркие, доступные для людей с инвалидностью. Именно в таких условиях должны воспитываться малыши, а не в серых и холодных постройках", - подчеркнул консультант программы Юрий Голик.

Еще три садика в области были термомодернизированы. Кроме этого, завершена реконструкция шести школ в областном центре, Апостолово, Петропавловке, Сурско-Литовском.

"Открыли 6 новых малых групповых домов. Они для детей, оставшихся без родительской заботы. Там маленькие жители области будут развиваться в атмосфере семейного уюта", - добавил Юрий Голик.

Президентской программой в регионе было начато масштабное обновление спортивной инфраструктуры. Только за 2021 год там ввели в эксплуатацию девять стадионов и два бассейна, а в Днепре построили Олимпийский дом.

В селах Днепропетровской области создали 16 амбулаторий. Во многих из них обустроили жилье для семейных врачей. В опорных больницах в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Первомайске, Марганце и Новомосковске заработали новые приемные отделения. Их оснастили всем необходимым для спасения "тяжелых" пациентов.

Продолжилось восстановление дорог области. В общей сложности построили и отремонтировали более 550 км автодорог, из них почти 130 км – местного значения и почти 450 км - государственного. В Днепре завершили строительство первой городской объездной дороги - Южного обхода, который призван разгрузить город от транзитного транспорта.