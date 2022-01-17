В 2021 году аварийная служба "Хмельницкгаза" около 19 тысяч раз выезжала на вызовы

Служба экстренного реагирования 104 АО "Хмельницкгаз" за прошлый год 19 тысяч раз выезжала на вызовы потребителей. По около 80% заявок выявлены и ликвидированы утечки газа на внутренних сетях и приборах учета.

С начала отопительного периода аварийная служба получила почти 6 тысяч экстренных вызовов клиентов, среди которых утечки газа также составили почти 80 %. Большинство из них приходится на города Хмельницкий, Славуту и ​​Каменец-Подольский. Основная причина таких аварийных ситуаций – отсутствие периодического технического обслуживания и износ оборудования.

"Из-за износа газовых приборов и сетей, отсутствия своевременного их технического обслуживания – фиксируем значительный рост вызовов и аварийных ситуаций, особенно с наступлением отопительного периода, - отмечает технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч. – Поэтому призываем потребителей немедленно позаботиться о собственной безопасности и заключить договор на техническое обслуживание внутренних сетей и газопотребляющего оборудования. Ведь ненадлежащее техническое состояние газовых приборов и возможные утечки газа на внутренних сетях крайне опасны и требуют периодического контроля специалистов".

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, ответственность за внутренние сети и их техническое обслуживание, состояние газового оборудования в частных домах и квартирах - несут их владельцы и балансодержатели.

"Проводить техническое обслуживание имеет право выбранная собственником или балансодержателем компания, имеющая все необходимые разрешения на выполнение работ повышенной опасности и эксплуатацию машин и механизмов, оборудования повышенной опасности. Кроме того, компания должна быть обеспечена соответствующей материально-технической базой и специально обученным персоналом", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в настоящее время АО "Хмельницкгаз" отвечает всем указанным критериям и наравне с другими компаниями предлагает свои услуги по проведению технического обслуживания газовых сетей.

"Потребители газа Хмельницкой области по необходимости могут круглосуточно, несмотря на выходные и праздники, обращаться на аварийную службу 104. Ведь 19 аварийных бригад АО "Хмельницкгаз" работают в круглосуточном режиме, выезжают на вызовы клиентов и ликвидируют утечки газа, устраняют неисправности и т.д. Даже в самые отдаленные населенные пункты обслуживания аварийная бригада прибывает согласно требованиям - в пределах 40 минут времени", - говорится в сообщении.

Поэтому, согласно действующему законодательству, потребители обязаны заблаговременно позаботиться о безопасности своего дома.

"В случае желания - заключить договор на техническое обслуживание с "Хмельницкгазом". Для этого необходимо обратиться в 104 Клиентские просторы по месту жительства. Или получить предварительную консультацию по телефону контакт-центра (067) 01 14 104, (0382) 742 104", - говорится в сообщении.