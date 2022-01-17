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В 2021 году аварийная служба "Хмельницкгаза" около 19 тысяч раз выезжала на вызовы

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Хмельницкий, Понедельник 17 января 2022 15:22
В 2021 году аварийная служба "Хмельницкгаза" около 19 тысяч раз выезжала на вызовы Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

Служба экстренного реагирования 104 АО "Хмельницкгаз" за прошлый год 19 тысяч раз выезжала на вызовы потребителей. По около 80% заявок выявлены и ликвидированы утечки газа на внутренних сетях и приборах учета.

Об этом сообщает пресс-служба "Хмельницкгаза".

С начала отопительного периода аварийная служба получила почти 6 тысяч экстренных вызовов клиентов, среди которых утечки газа также составили почти 80 %. Большинство из них приходится на города Хмельницкий, Славуту и ​​Каменец-Подольский. Основная причина таких аварийных ситуаций – отсутствие периодического технического обслуживания и износ оборудования.

"Из-за износа газовых приборов и сетей, отсутствия своевременного их технического обслуживания – фиксируем значительный рост вызовов и аварийных ситуаций, особенно с наступлением отопительного периода, - отмечает технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч. – Поэтому призываем потребителей немедленно позаботиться о собственной безопасности и заключить договор на техническое обслуживание внутренних сетей и газопотребляющего оборудования. Ведь ненадлежащее техническое состояние газовых приборов и возможные утечки газа на внутренних сетях крайне опасны и требуют периодического контроля специалистов".

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, ответственность за внутренние сети и их техническое обслуживание, состояние газового оборудования в частных домах и квартирах - несут их владельцы и балансодержатели.

"Проводить техническое обслуживание имеет право выбранная собственником или балансодержателем компания, имеющая все необходимые разрешения на выполнение работ повышенной опасности и эксплуатацию машин и механизмов, оборудования повышенной опасности. Кроме того, компания должна быть обеспечена соответствующей материально-технической базой и специально обученным персоналом", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в настоящее время АО "Хмельницкгаз" отвечает всем указанным критериям и наравне с другими компаниями предлагает свои услуги по проведению технического обслуживания газовых сетей.

"Потребители газа Хмельницкой области по необходимости могут круглосуточно, несмотря на выходные и праздники, обращаться на аварийную службу 104. Ведь 19 аварийных бригад АО "Хмельницкгаз" работают в круглосуточном режиме, выезжают на вызовы клиентов и ликвидируют утечки газа, устраняют неисправности и т.д. Даже в самые отдаленные населенные пункты обслуживания аварийная бригада прибывает согласно требованиям - в пределах 40 минут времени", - говорится в сообщении.

Поэтому, согласно действующему законодательству, потребители обязаны заблаговременно позаботиться о безопасности своего дома.

"В случае желания - заключить договор на техническое обслуживание с "Хмельницкгазом". Для этого необходимо обратиться в 104 Клиентские просторы по месту жительства. Или получить предварительную консультацию по телефону контакт-центра (067) 01 14 104, (0382) 742 104", - говорится в сообщении.

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