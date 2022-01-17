У 2021 році аварійна служба "Хмельницькгазу" близько 19 тисяч разів виїжджала на виклики

Служба екстреного реагування 104 АТ "Хмельницькгаз" за минулий рік 19 тисяч разів виїжджала на виклики споживачів. За близько 80% заявок виявлено та ліквідовано витоки газу на внутрішніх мережах та приладах обліку.

З початку опалювального періоду аварійна служба отримала майже 6 тисяч екстрених викликів клієнтів, серед яких витоки газу також склали майже 80 %. Більшість з них припадає на міста Хмельницький, Славуту та Кам'янець-Подільський. Основна причина таких аварійних ситуацій - відсутність періодичного технічного обслуговування і знос обладнання.

"Через знос газових приладів і мереж, відсутність своєчасного їх технічного обслуговування – фіксуємо значне зростання викликів і аварійних ситуацій, особливо з настанням опалювального періоду, - зазначає технічний директор АТ "Хмельницькгаз" Дмитро Дідич. - Тому закликаємо споживачів негайно подбати про власну безпеку та укласти договір на технічне обслуговування внутрішніх мереж та газоспоживаючого обладнання. Адже неналежний технічний стан газових приладів і можливі витоки газу на внутрішніх мережах вкрай небезпечні і вимагають періодичного контролю фахівців".

У прес-службі нагадали, що відповідно до чинного законодавства, відповідальність за внутрішні мережі та їх технічне обслуговування, стан газового обладнання в приватних будинках і квартирах - несуть їх власники і балансоутримувачі.

"Проводити технічне обслуговування має право обрана власником або балансоутримувачем компанія, що має всі необхідні дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин і механізмів, обладнання підвищеної небезпеки. Крім того, компанія повинна бути забезпечена відповідною матеріально-технічною базою і спеціально навченим персоналом", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що в даний час АТ "Хмельницькгаз" відповідає всім зазначеним критеріям і нарівні з іншими компаніями пропонує свої послуги з проведення технічного обслуговування газових мереж.

"Споживачі газу Хмельницької області за необхідності можуть цілодобово, незважаючи на вихідні та свята, звертатися на аварійну службу 104. Адже 19 аварійних бригад АТ "Хмельницькгаз" працюють в цілодобовому режимі, виїжджають на виклики клієнтів і ліквідують витоки газу, усувають несправності і т.д. Навіть у найвіддаленіші населені пункти обслуговування аварійна бригада прибуває згідно з вимогами - в межах 40 хвилин часу", - йдеться в повідомленні.

Тому, згідно з чинним законодавством, споживачі зобов'язані завчасно подбати про безпеку свого будинку.

"У разі бажання-укласти договір на технічне обслуговування з "Хмельницькгазом". Для цього необхідно звернутися в 104 Клієнтські простори за місцем проживання. Або отримати попередню консультацію за телефоном контакт-центру (067) 01 14 104, (0382) 742 104", - йдеться в повідомленні.