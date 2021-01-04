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В 2020 году "Запорожгаз" обследовал более 6 тысяч км газопроводов

Запорожье, Понедельник 04 января 2021 14:34
В 2020 году "Запорожгаз" обследовал более 6 тысяч км газопроводов
Газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

С начала года АО "Запорожгаз" провело комплексное приборное обследование 6 тысяч 433 км газопроводов. Специалисты выявили почти 5 тысяч повреждений изоляции на газопроводах и около 100 утечек природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

"Для обеспечения постоянного доступа к голубому топливу почти 500 тысяч жителей Запорожья и Запорожской области специалисты АО "Запорожгаз" ежегодно выполняют комплекс работ по обслуживанию более 10 тысяч км газопроводов. Компания постоянно направляет свои усилия на поддержание газовых сетей в надлежащем техническом состоянии. С начала года компания провела комплексное приборное обследование 6 тысяч 433 км газопроводов. Специалисты выявили почти 5 тысяч повреждений изоляции на газопроводах и около 100 утечек природного газа", - говорится в сообщении.

Для исследования подземных газопроводов специалисты АО используют специальные высокочувствительные приборы, которые могут обнаруживать повреждения газопроводов под землей. Все обнаруженные повреждения и утечки сразу ликвидируют.

"В течение года мы выполняем комплекс работ по обслуживанию сети газоснабжения. Мы диагностируем газопроводы и газовое оборудование и проводим замену неисправного оборудования. Устанавливаем современные шкафні газорегуляторные пункты, - рассказывает технический директор АО "Запорожгаз" Юрий Заставський.

По словам пресс-службы, компания применяет инновационные технологии. В частности современный автомобиль Toyota Hilux оборудован приборами французской компании Gazomat, которые позволяют определить места повреждения труб и утечек газа.

"Эти приборы фиксируют наименьшую концентрацию газа на расстоянии в 8 метров при скорости движения автомобиля до 40 км в час. Восемь датчиков на бампере анализируют воздух и выявляют наличие в нем метана. Предполагаемое место повреждения трубы фиксируется на карте, а программа сообщает об этом сигналом. Затем специалисты компании ликвидируют утечки газа", - говорится в сообщении.

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