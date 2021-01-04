У 2020 році "Запоріжгаз" обстежив більше 6 тисяч км газопроводів

Газовий вентиль (dtek.com)

З початку року АТ "Запоріжгаз" провело комплексне приладове обстеження 6 тисяч 433 км газопроводів. Фахівці виявили майже 5 тисяч пошкоджень ізоляції на газопроводах та близько 100 витоків природного газу.

Про це повдіомляє прес-служба "Запоріжгазу".

"Для забезпечення постійного доступу до блакитного палива майже 500 тисяч мешканців Запоріжжя та Запорізької області фахівці АТ "Запоріжгаз" щорічно виконують комплекс робіт з обслуговування понад 10 тисяч км газопроводів. Компанія постійно спрямовує свої зусилля на підтримання газових мереж у належному технічному стані. З початку року компанія провела комплексне приладове обстеження 6 тисяч 433 км газопроводів. Фахівці виявили майже 5 тисяч пошкоджень ізоляції на газопроводах та близько 100 витоків природного газу", - йдеться у повідомленні

Для дослідження підземних газопроводів спеціалісти АТ використовують спеціальні високочутливі прилади, які можуть виявляти пошкодження газопроводів під землею. Усі виявлені пошкодження та витоки одразу ліквідують.

"Протягом року ми виконуємо комплекс робіт з обслуговування мережі газопостачання. Ми діагностуємо газопроводи та газове обладнання та проводимо заміну несправного обладнання. Встановлюємо сучасні шкафні газорегуляторні пункти, - розповідає технічний директор АТ "Запоріжгаз" Юрій Заставський.

За словами прес-служби, компанія застосовує інноваційні технології. Зокрема сучасний автомобіль Toyota Hilux обладнаний приладами французької компанії Gazomat, які дозволяють визначити місця пошкодження труб та витоків газу.

"Ці прилади фіксують найменшу концентрацію газу на відстані у 8 метрів при швидкості руху автомобілю до 40 км на годину. Вісім датчиків на бампері аналізують повітря та виявляють наявність в ньому метану. Передбачуване місце пошкодження труби фіксується на карті, а програма сповіщає про це сигналом. Потім фахівці компанії ліквідовують витоки газу", - йдеться у повідомленні.