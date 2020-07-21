В 2020 году клиентами "Хмельницкгаз Сбыта" стали около 1400 потребителей газа

Газовый вентиль (kmu.gov.ua)

Сейчас общее количество бытовых потребителей газа компании составила более 412 тысяч

За 6 месяцев 2020 года почти 1400 жителей Хмельницкой области выбрали своим поставщиком ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"За 5 лет функционирования на рынке природного газа Хмельницкой области, наша газоснабжающая компания завоевала репутацию надежного и ответственного партнера, - резюмирует директор "Хмельницкгаз Сбыта" Андрей Левицкий. – Ведь даже в форс-мажорное время карантинных испытаний и ограничений "Хмельницкгаз Сбыт" надежно и бесперебойно поставлял голубое топливо каждому из почти полумиллиона своих клиентов без всяких сбоев. Кроме того, согласно требованиям правительства, мы не применяли штрафных санкций и не прекращали поставки газа за долги, понимая сложность ситуации и идя навстречу нашим клиентам".

В пресс-службе отметили, что в настоящее время ООО "Хмельницкгаз Сбыт" продолжает успешно работать и имеет разветвленную сеть структурных подразделений в каждом из городов и районов Хмельницкой области.

"Ежедневно специалисты газоснабжающей компании работают с потребителями газа населением, а также юридическими лицами, следовательно, обслуживают тысячи клиентов, предоставляют им всю необходимую исчерпывающую информацию, прорабатывают обращение. Кроме того, для круглосуточного обратной связи компания внедрила современные дистанционные сервисы, контакт-центр и центры обслуживания клиентов зв месту жительства потребителей", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, торговая наценка "Хмельницкгаз Сбыта" составляет всего 2,1% от закупочной цены природного газа.

"При оплате за газ, данная наценка используется на печать и доставку квитанций, оплату банковской комиссии, поддержку целого ряда необходимых сервисов для онлайн-общения с клиентами, в частности – Личного кабинета потребителя на сайте 104.ua и тому подобное", - говорится в сообщении.