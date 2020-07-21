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У 2020 році клієнтами "Хмельницькгаз Збуту" стали близько 1400 споживачів газу

Хмельницький, Вівторок 21 липня 2020 17:48
У 2020 році клієнтами "Хмельницькгаз Збуту" стали близько 1400 споживачів газу
Газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Наразі загальна кількість побутових споживачів газу компанії сягнула більше 412 тисяч

За 6 місяців 2020 року майже 1400 мешканців Хмельницької області обрали своїм постачальником ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За 5 років функціонування на ринку природного газу Хмельниччини, наша газопостачальна компанія здобула репутацію надійного та відповідального партнера, - резюмує директор "Хмельницькгаз Збуту" Андрій Левицький. – Адже навіть у форс-мажорний час карантинних випробувань та обмежень "Хмельницькгаз Збут" надійно та безперебійно постачав блакитне паливо кожному з майже півмільйона своїх клієнтів без жодних збоїв. Окрім того, відповідно до вимог уряду, ми не застосовували штрафних санкцій та не припиняли постачання газу за борги, розуміючи складність ситуації та йдучи назустріч нашим клієнтам".

У прес-службі зазначили, що наразі ТОВ "Хмельницькгаз Збут" продовжує успішно працювати та має розгалужену мережу структурних підрозділів у кожному з міст та районів Хмельницької області.

"Щоденно фахівці газопостачальної компанії працюють зі споживачами газу-населенням, а також юридичними особами, відтак, обслуговують тисячі клієнтів, надають їм усю необхідну вичерпну інформацію, опрацьовують звернення. Крім того, для цілодобового зворотного зв’язку компанія запровадила сучасні дистанційні сервіси, контакт-центр та центри обслуговування клієнтів зв місцем проживання споживачів", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, торговельна націнка "Хмельницькгаз Збуту" складає всього 2,1% від закупівельної ціни природного газу.

"При сплаті за газ, дана націнка використовується на друк та доставку квитанцій, оплату банківської комісії, підтримку цілого ряду необхідних сервісів для онлайн-спілкування з клієнтами, зокрема – Особистого кабінету споживача на сайті 104.ua тощо", - йдеться у повідомленні.

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