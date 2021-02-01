В 2020 году "Днепрогаз" заключил почти 260 договоров на присоединение к газовым сетям

В течение прошлого года специалисты "Днепрогаза" заключили около 260 договоров на присоединение к системе газоснабжения. Услугой нестандартного присоединения воспользовались 65% заказчиков, стандартного - 90 заказчиков.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В 2020 году специалисты Клиентского пространства 104.ua заключили 259 договоров на присоединение к системе газоснабжения. Всего с момента внедрения порядка взаимоотношений между Операторами ГРМ и заказчиками специалисты клиентского сервиса заключили около 1,9 тысяч договоров на присоединение к газораспределительной системе.

”Одна из ключевых задач специалистов нашей компании заключается в оказании услуги по присоединению к газовым сетям в упрощенном режиме. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в Клиентское пространство 104.ua заполнить опросный лист и заключить договор”, - рассказывает менеджер регионального развития ООО “104.ЮА” Марина Коваленко.

В пресс-службе напомнили, что с 1 января 2021 года Постановлением НКРЭКУ от 16.12.2020 г. № 2488 утверждены действующие ставки платы за стандартное присоединение к газовым сетям в Днепропетровской области. В зависимости от типоразмера счетчика и местности суммы варьируются от 12,7 до 18,6 тысяч гривен без НДС.

"Модель взаимоотношений между газораспределительными компаниями и потребителями газа о порядке присоединения к сетям действует в Украине с 2013 года. Чтобы воспользоваться услугами стандартного или нестандартного присоединения, жителям Днепра и Днепровского района следует обращаться к специалистам Клиентского пространства 104.ua по ул. Паторжинского, 24", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, подключение к системе газоснабжения регламентируется правилами Кодекса ГРМ. При отсутствии замечаний в документации на стандартное присоединение АО "Днепрогаз" обязано в течение 10 рабочих дней со дня подачи заказчиком заявления выдать ему разрешение на присоединение, проекты договоров и соответствующие счета для уплаты. Весь комплекс работ по присоединению к газовым сетям по схеме "Стандартное присоединение" специалисты АО "Днепрогаз" должны осуществить в течение 90 дней.

"О порядке присоединения к газораспределительным сетям можно узнать на сайте АО "Днепрогаз" в разделе "Как присоединиться к газовым сетям", - говорится в сообщении.