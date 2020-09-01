В 2020 году АО "Закарпатгаз" увеличил количество трудоустроенных кандидатов

За первые два квартала 2020 года 120 закарпатцев получили работу в АО "Закарпатгаз". Это на 27 трудоустроенных кандидатов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В начале 2020 года наше предприятие предложило 250 актуальных вакансий. По состоянию на сегодня, мы приглашаем слесарей, сварщиков, контролеров. Если человек действительно хочет себя реализовать, то мы предоставляем такую возможность", рассказала начальник управления по персоналу АО "Закарпатгаз" Оксана Краснощек.

В пресс-службе отметили, что люди работают в "Закарпатгазе" десятками лет.

"Мне было 22 года, когда я пришла работать в "Закарпатгаз" по направлению техникума в Львове. Я — мастер, при аварийных случаях координирую работы по их ликвидации. У меня в подчинении в среднем 6 человек. За эти годы были предложения перейти на другую работу, но я ни разу не согласилась. Для меня важна стабильность, и "Закарпатгаз" дает ее", - отметила Анна Купровська, которая работает в службе подземных газопроводов "Закарпатгаза" 38 лет.

По словам пресс-службы, в настоящее время АО "Закарпатгаз" обеспечивает работой более 1000 человек. В основном, это специалисты технических специальностей. Недавно один из известных порталов для поиска работы в Украине отметил общество благодарностью "За весомый вклад в развитие рынка труда".

"По вопросам трудоустройства в АО "Закарпатгаз" необходимо обращаться по номеру: 067-817-85-23. Наибольшая потребность предприятия, учитывая специфику работы, в работниках специальностей, связанных с эксплуатацией газовых сетей", - говорится в сообщении.