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В 2020 "ДТЭК Донецкие электросети" вернул свет жителям 42 прифронтовых населенных пунктов

Автор: РБК-Украина

В 2020 году "ДТЭК Донецкие электросети" вернул свет жителям 42 прифронтовых населенных пунктов. Из-за боевых действий они постоянно находятся под угрозой аварийных отключений и рискуют остаться без света.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, некоторые из них - Луганское, Жованка, Шумы, Гладосово, Травневое обесточивались за это время по несколько раз.

В 2020 году бригады "ДТЭК Донецкие электросети" более 40 раз выезжали на ремонты энергообъектов в линии разграничения.

В компании также сообщили, что восстанавливали работу двух высоковольтных линий, 14 линий средне-низкого напряжения и 126 трансформаторных подстанций, поврежденных в результате обстрелов.

Всего же с начала боевых действий в Донбассе на подстанциях и линиях электропередач, которые были повреждены из-за обстрелов, приходилось проводить работы более 16 тыс. раз.

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"Восстановление энергоснабжения в прифронтовой зоне - сложный процесс, требующий множества согласований и времени. Сами работы энергетики пытаются выполнить как можно быстрее, понимают их важность. Несмотря на карантин, наши сотрудники вернули свет и тепло 15 тысячам жителей прифронтовой зоны", - сообщил генеральный директор "ДТЭК Донецкие электросети" Алексей Дегтярев.

Кроме того, в компании сообщают, что помимо восстановительных работ, специалисты переносят в более безопасные места прифронтовой зоны оборудования, которые из-за обстрелов постоянно находится под угрозой отключения.

Так, летом в пригороде Марьинки переместили одну из трансформаторных подстанций и заменили поврежденный трансформатор. Это позволило избежать отключений для 73 домов.

Напомним, в ноябре компания завершила модернизацию двух высоковольтных линий 110 кВ "Котляревская - Желанная" и "Котляревская - Очеретино", питающих прифронтовую Авдеевку и 21 населенный пункт, в которых проживает более 40 тыс. жителей.

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