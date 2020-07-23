В 2019 году с "Ровногазом" подписано более 2,2 тысяч договоров на техобслуживание

Газовый вентиль (104.ua)

Услуга позволяет осуществлять контроль за состоянием газовых сетей, их обслуживание и меры безопасности потребителей

Более 2,2 тысяч юридических и физических лиц Ровенской области заключили договоры на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей с АО "Ровногаз". С 2019 года эта услуга предоставляется на рыночных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".

"С прошлого года услуга по техническому обслуживанию внутренних газовых сетей стала рыночной. Это означает, что ответственность за техническое обслуживание системы газоснабжения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины является обязанностью собственников, совладельцев и арендаторов зданий", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, значительная часть собственников жилых многоэтажных домов заботятся о состоянии внутренних газовых сетей. По состоянию на начало июля 2020 года управляющие компании и коммунальные предприятия уже заключили около 500 новых договоров с АО на техническое обслуживание газовых сетей.

"Из-за отсутствия периодического технического обслуживания состояние газовых сетей в многоэтажках ухудшается. Следовательно, существует опасность аварийных ситуаций. Чтобы предупредить неисправности и безопасно войти в отопительный сезон, настоятельно советуем потребителям газа Ровенской области быстрее всего урегулировать вопрос и заключить договор на обслуживание", - говорит технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук.

Стоимость работ по техническому обслуживанию рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Сумма зависит от вида и объема работ и определяется в зависимости от протяженности сетей, количества приборов, их типа и периода обслуживания.

"АО "Ровногаз" - это компания с многолетним опытом в строительстве и обслуживании систем газоснабжения. Благодаря квалифицированным сотрудникам и современному техническому оборудованию компания успешно участвует в тендерах по техническому обслуживанию на площадках Prozorro в качестве исполнителя работ", - говорится в сообщении.