В 2019 году "Николаевгаз" направит средства на ремонт сетей и установку счетчиков

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

В этом году компания планирует установить 5339 приборов учета газа на сумму 10,6 млн гривен

НКРЭКУ утвердила инвестпрограмму ПАО "Николаевгаз" на 2019 год в размере 20,5 млн гривен. Это примерно в 3,5 раза меньше от реальных потребностей компании. Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза".

Основными статьями затрат является техническая модернизация сетей и установка индивидуальных счетчиков. В этом году компания планирует установить 5339 приборов учета газа на сумму 10,6 млн гривен.

Также в пресс-службе сообщили, что по состоянию на 1 января 2019 года в Николаевской области насчитывается еще около 34,5 тыс. домохозяйств, которые потребляют природный газ по нормам. При нынешнем объеме финансирования чтобы обеспечить всех клиентов приборами учета понадобится как минимум 6 лет.

"Что касается формирования обменного фонда счетчиков, то финансирование на эти цели не предусмотрено. Так же не предусмотрено и средств на ремонт и замену газовых счетчиков за счет "Николаевгаза". Согласно постановлению НКРЭКУ от 14 декабря 2018 года №1916 эти услуги предоставляются только при наличии соответствующего финансирования", - говорится в сообщении.

Еще 9,9 млн гривен инвестиций в 2019 году будет направлено на реконструкцию, модернизацию сетей и капитальный ремонт технологического оборудования. "Николаевгаз" проведет ремонт 3,81 км изношенных газопроводов, капремонт 6 газорегуляторных пунктов, замену 433 домовых регуляторов.

"Средств, заложенных в инвестпрограмме ПАО "Николаевгаз", недостаточно для полноценной замены всех устаревших сетей и оборудования. Финансирование в основном покрывает текущие ремонты, направленные на поддержание бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения области", - рассказывает и.о. технического директора ПАО "Николаевгаз" Алексей Рубский.

По словам пресс-службы, тариф на распределение ПАО "Николаевгаз" не пересматривался НКРЭКУ уже три года и так и остался на уровне 2016 года, что делает невозможным увеличение финансирования. Он не был пересмотрен даже после роста цены газа с 1 ноября 2018 года. Компания продолжает получать 73 копейки с одного распределенного кубометра газа.