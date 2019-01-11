У 2019 році "Миколаївгаз" направить кошти на ремонт мереж і встановлення лічильників

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У цьому році компанія планує встановити 5339 приладів обліку газу на суму 10,6 млн гривень

НКРЕКП затвердила інвестпрограму ПАТ "Миколаївгаз" на 2019 рік у розмірі 20,5 млн гривень. Це приблизно в 3,5 рази менше від реальних потреб компанії. Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

Основними статтями витрат є технічна модернізація мереж і встановлення індивідуальних лічильників. У цьому році компанія планує встановити 5339 приладів обліку газу на суму 10,6 млн гривень.

Також у прес-службі повідомили, що станом на 1 січня 2019 року в Миколаївській області налічується ще близько 34,5 тис. домогосподарств, які споживають природний газ за нормами. При нинішньому обсязі фінансування щоб забезпечити всіх клієнтів приладами обліку знадобиться як мінімум 6 років.

"Що стосується формування обмінного фонду лічильників, то фінансування на ці цілі не передбачено. Так само не передбачено і коштів на ремонт і заміну газових лічильників за рахунок "Миколаївгазу". Згідно з постановою НКРЕКП від 14 грудня 2018 року №1916 ці послуги надаються лише за наявності відповідного фінансування", - йдеться у повідомленні.

Ще 9,9 млн гривень інвестицій в 2019 році буде направлено на реконструкцію, модернізацію мереж і капітальний ремонт технологічного обладнання. "Миколаївгаз" проведе ремонт 3,81 км зношених газопроводів, капремонт 6 газорегуляторних пунктів, заміну 433 будинкових регуляторів.

"Коштів, закладених в інвестпрограмі ПАТ "Миколаївгаз", недостатньо для повноцінної заміни всіх застарілих мереж і обладнання. Фінансування в основному покриває поточні ремонти, спрямовані на підтримку безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання області", - розповідає в.о. технічного директора ПАТ "Миколаївгаз" Олексій Рубский.

За словами прес-служби, тариф на розподіл ПАТ "Миколаївгаз" не переглядався НКРЕКП вже три роки й так і залишився на рівні 2016 року, що унеможливлює збільшення фінансування. Він не був переглянутий навіть після зростання ціни газу з 1 листопада 2018 року. Компанія продовжує отримувати 73 копійки з одного розподіленого кубометра газу.