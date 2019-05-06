В 2019 году "Харьковгоргаз" инвестировал более миллиона гривен в газовые сети

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Ежегодная потребность в инвестициях составляет не менее 19,6 млн гривен

В 2019 году на поддержание в рабочем состоянии газовых сетей Харькова в тарифе ПАО "Харьковгоргаз" предусмотрено 5,7 млн гривен, что позволит отремонтировать 1,1 км газопроводов. При этом, ежегодная потребность в инвестициях составляет не менее 19,6 млн гривен (амортизационные отчисления). Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Харьковгоргаз" за первый квартал 2019 года инвестировал в газовые сети Харькова 1,8 млн гривен. Из них 1,2 млн гривен выделили на капитальный ремонт и реконструкцию 0,2 км газопроводов. При этом в Харькове насчитывается более 800 км газопроводов, которым больше 50 лет, они составляют 15%", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, "Харьковгоргаз" неоднократно обращался к Госрегулятору, чтобы тот пересмотрел тарифную выручку. Поскольку отсутствие необходимых инвестиций в сети вызывает трудности в надлежащем содержании систем газоснабжения города. Однако, Национальная комиссия так и не предусмотрела надлежащего финансирования газораспределительной системы.

"Учитывая значительный срок эксплуатации газораспределительных сетей в городе, в условиях негативного воздействия электричества, которое исходит от городского электротранспорта и метрополитена, который значительно влияет на разрушение газопроводов, общий износ газопроводов, находящихся на балансе предприятия, составляет около 75%", - говорится в сообщении.