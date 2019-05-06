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У 2019 році "Харківміськгаз" інвестував понад мільйон гривень в газові мережі

Новини » Енергетика    06.05.2019 - 15:44
У 2019 році "Харківміськгаз" інвестував понад мільйон гривень в газові мережі
Ілюстративне фото (104.ua)

Щорічна потреба в інвестиціях становить не менш 19,6 млн гривень

В 2019 році на підтримання в робочому стані газових мереж Харкова в тарифі ПАТ "Харківміськгаз" передбачено 5,7 млн гривень, що дозволить відремонтувати 1,1 км газопроводів. При цьому, щорічна потреба в інвестиціях становить не менш 19,6 млн гривень (амортизаційні відрахування). Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Харківміськгаз" за перший квартал 2019 року інвестував в газові мережі Харкова 1,8 млн гривень. З них 1,2 млн гривень виділили на капітальний ремонт і реконструкцію 0,2 км газопроводів. При цьому в Харкові налічується понад 800 км газопроводів, яким більше 50 років, вони складають 15%", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, "Харківміськгаз" неодноразово звертався до Держрегулятора, щоб той переглянув тарифну виручку. Оскільки відсутність необхідних інвестицій в мережі викликає труднощі у належному утриманні систем газопостачання міста. Однак, Національна комісія так і не передбачила належного фінансування газорозподільної системи.

"Враховуючи значний термін експлуатації газорозподільних мереж у місті, в умовах негативного впливу електрики, яке виходить від міського електротранспорту та метрополітену, який значно впливає на руйнування газопроводів, загальний знос газопроводів, що перебувають на балансі підприємства, становить близько 75%", - йдеться в повідомленні

У 2018 році "Миколаївгаз" приєднав до системи газопостачання близько 170 об'єктів
Новини України Харківгаз
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