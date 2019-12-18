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В 2019 году "Днепрогаз" поверил 10,6 тыс. счетчиков газа

Новости » Энергетика     18.12.2019 - 15:07
В 2019 году "Днепрогаз" поверил 10,6 тыс. счетчиков газа
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Около 40% поверенных приборов учета были признаны непригодными к дальнейшей эксплуатации

В течение 2019 года специалисты АО "Днепрогаз" совместно с представителями ГП "Днепрстандартметрология" провели бесплатную поверку 10,6 тыс. бытовых счетчиков газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По результатам работы специалистов компании в 2019 году на лицензионной территории деятельности АО "Днепрогаз" выполнено плановую поверку 10,6 тыс. бытовых газовых счетчиков. Более 4 тыс. счетчиков, а это почти 40% от общего количества поверенных приборов, государственный поверенный признал непригодными для дальнейшего использования из-за несоответствия измерительным характеристикам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего в течение года в Днепре было заменено свыше 4 тыс. непригодных счетчиков, из которых почти 1,9 тыс. было отремонтировано в условиях заводов-производителей. В 2019 году на лицензионной территории деятельности АО "Днепрогаз" поверке подлежат более 20,7 тыс. счетчиков, однако объем финансирования на замену приборов учета, заложенный НКРЭКУ в тариф на распределение природного газа, составляет всего 685 тыс. гривен, что составляет около 27% от общей потребности.

"Плановую или внеочередную поверку счетчиков газа выполняют специалисты специализированного сервисного центра, - поясняет главный метролог АО "Днепрогаз" Эдуард Слуцкий. – Счетчик – это сложный механизм, во время длительной эксплуатации которого детали могут изнашиваться, а сам прибор может давать неточные показания. К некорректной работе счетчика могут привести как внешнее вмешательство, так и ненадлежащие условия эксплуатации. Именно поэтому для корректного учета объемов потребленного газа крайне важно выполнять работы по поверке вовремя".

Также в пресс-службе назвали основные причины, по которым счетчики газа считаются непригодными к дальнейшему использованию. Среди них - изношенность механизмов за время его эксплуатации, самовольные попытки вмешательств в заводскую конструкцию прибора с целью доступа к отсчетного механизма и изменения показаний. Так, в течение года метрологи "Днепрогаза" зафиксировали 245 фактов вмешательств в работу бытовых газовых счетчиков.

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