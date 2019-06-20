В 2019 году АДС "Черниговгаза" предотвратила более 8,7 тыс аварийных ситуаций

С начала 2019 года аварийно-диспетчерской службой АО "Черниговгаз" отработано 8753 заявки по утечке газа. В среднем за сутки в отопительный сезон АДС выезжает на 50 вызовов потребителей, в межотопительный сезон их количество сокращается до 30. Об єтом сообщает пресс-служба компании.

"Около 86% выездов аварийщиков были связаны с выявленными утечками газа. В остальных случаях причинами обращений потребителей стала неисправность газовых приборов, повреждение узлов учета газа, нарушение тяги, срабатывание сигнализаторов загазованности, и т.п. Нередки ложные сигналы - в общей массе таким оказывается каждый 5 вызов", - говорится в сообщении.

По территориальной принадлежности чаще всего вызывали аварийщиков в Нежине и прилегающем районе. В компании отмечают, что на первом месте по количеству утечек газа стоят внутридомовые сети. За 5 месяцев более 4 тыс. заявок поступило именно по этой причине.

"Более 60% заявок связанные с аварийными ситуациями на внутридомовых газораспределительных сетях. Мы в очередной раз обращаем внимание, что при таких обстоятельствах, вопрос надлежащей организации работ по своевременному и качественному техобслуживанию сетей требует немедленного решения со стороны совладельцев многоквартирных зданий, - акцентировал технический директор "Черниговгаза" Игорь Швец. - Ведь это не только приводит к неконтролируемым расхода газа, но и опасно для жителей".

По словам пресс-службы, территорию всей Черниговской области обслуживают 26 подразделений АДС "Черниговгаз". В течение 5 минут аварийщики должны отреагировать на вызов и максимум за 40 минут прибыть в самую отдаленную точку зоны обслуживания. В первую очередь оперативность локализации аварийной ситуации зависит от исправности автомобилей АДС. Ведь старые машины – "это частые ремонты и повышенное потребление топлива, что мешает эффективной работе".

"Последнее масштабное обновление автопарка службы "104" было в 2013 году. Тогда компания вручила АДС 15 Volkswagen Transporter Т5. В феврале этого года для этих целей "Черниговгаз" купил 3 новых Volkswagen Crafter, 2 автомобиля - на выполнение плана развития предприятия, 1 - за счет других источников. Это существенно сократит расходы на содержание транспорта и время на обслуживание аварийных вызовов, - сообщил Игорь Швец. - Новые машины получат специалисты областного центра, Корюковки и Нежина".

В компании также подчеркнули, что качество работы бригад "104" зависит не только от технического оснащения, но и от практических навыков персонала. "Сейчас компания проводит ежегодный областной конкурс профессионального мастерства бригад АДС. Уже 25 июня станет известно, специалисты какого филиала являются наиболее сильными и будут представлять Черниговщину на Всеукраинских соревнованиях аварийных служб", - говорится в сообщении пресс-службы.