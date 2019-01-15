В 2019 году 100% клиентов "Хмельницкгаза" будут иметь индивидуальные счетчики

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области насчитывается 750 потребителей, которые отказались от установки счетчиков

В течение этого года ПАО "Хмельницкгаз" установит 1044 индивидуальных счетчиков. После этого в области будет обеспечен 100% учет природного газа у бытовых потребителей. В прошлом году в домохозяйствах области установлено 4 тыс. индивидуальных счетчиков на сумму 6,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На сегодня учетом голубого топлива в Хмельницкой области охвачено 98,6% клиентов ПАО "Хмельницкгаз". Без счетчиков газ потребляют 1044 потребителей в Хмельницком, Каменце-Подольском и Староконстантинове.

"В этом году "Хмельницкгаз" завершает работы по установке индивидуальных приборов учета потребителям, которые используют газ только для приготовления пищи. Все остальные категории уже получили счетчики за средства из тарифа на распределение газа", - говорит технический директор газораспределительной компании Александр Лоб.

Вместе с тем в области насчитывается 750 потребителей, которые отказались от установки счетчиков. Только в прошлом году такое желание выразили 300 клиентов компании. Сейчас эти домохозяйства потребляют газ по предельным нормам потребления.

"Напомним, что срок установки индивидуальных счетчиков для потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи продлен до 1 января 2021 года. Эти изменения были внесены в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" в декабре прошлого года", - сообщили в пресс-службе.