У 2019 році 100% клієнтів "Хмельницькгазу" матимуть індивідуальні лічильники

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області нараховується 750 споживачів, які відмовились від встановлення лічильників

Протягом цього року ПАТ "Хмельницькгаз" встановить 1044 індивідуальних лічильників. Після цього в області буде забезпечено 100% облік природного газу у побутових споживачів. У минулому році в домогосподарствах області встановлено 4 тис. індивідуальних лічильників на суму 6,5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

На сьогодні обліком блакитного палива в Хмельницькій області охоплено 98,6% клієнтів ПАТ "Хмельницькгаз". Без лічильників газ споживають 1044 споживачів у Хмельницькому, Кам’янці-Подільському та Старокостянтинові.

"Цього року "Хмельницькгаз" завершує роботи по встановленню індивідуальних приладів обліку споживачам, які використовують газ лише для приготування їжі. Всі інші категорії уже отримали лічильники за кошти з тарифу на розподіл газу", - говорить технічний директор газорозподільної компанії Олександр Лоб.

Разом з тим в області нараховується 750 споживачів, які відмовились від встановлення лічильників. Тільки в минулому році таке бажання висловили 300 клієнтів компанії. Зараз ці домогосподарства споживають газ за граничними нормами споживання.

"Нагадаємо, що строк встановлення індивідуальних лічильників для споживачів, що використовують газ тільки для приготування їжі продовжено до 1 січня 2021 року. Ці зміни були внесені до закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" в грудні минулого року, - повідомили у прес-службі.