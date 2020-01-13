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За 2019 год объемы потребления газа уменьшились более чем на 16%, - "Хмельницкгаз"

Новости » Энергетика     13.01.2020 - 15:00
За 2019 год объемы потребления газа уменьшились более чем на 16%, - "Хмельницкгаз"
Иллюстративное фото (dtek.com)

Потребители всех категорий ощутимо уменьшили потребление энергоносителя

В прошлом году АО "Хмельницкгаз" протранспортировало 560,5 млн куб. м голубого топлива, что на 16,2% меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Бытовые клиенты использовали природного газа меньше на 24,7%, промышленность - на 10,6%, бюджетные учреждения и организации - на 14,7%. Потребление газа производителями тепловой энергии по 2019 год уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 10,7% и составил 117 млн куб. м. Наибольшая доля потребления газа в Хмельницкой области и в дальнейшем приходится на население. В целом, АО "Хмельницкгаз" бытовым потребителям в 2019 году доставлено 276,350 млн куб. м голубого топлива, что составляет 49,3% от общего объема", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, на значительное уменьшение объемов потребления газа в прошлом году повлияли теплые погодные условия, относительно высокая стоимость энергоносителя и уменьшения числа субсидиантов. Кроме того, получатели государственной помощи начали экономнее использовать энергоноситель в связи с уменьшением государством социальных норм и, соответственно, выделенных сумм государственной помощи.

"Тарифная выручка газораспределительной компании рассчитана, исходя из объемов распределения газа 2018 года, - отмечает коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. – Однако, в прошлом 2019 году объемы транспортировки уменьшились на 16,2%, из-за чего убытки "Хмельницкгаза" превысят 82 млн гривен. Также тенденция к уменьшению объемов потребления газа негативно сказывается на деятельности компании и, в частности, поддержанию в надлежащем техническом состоянии газотранспортной системы области протяженностью почти 18 тыс. км, ведь нам критически не хватает средств, поступающих из тарифа на распределение, который не пересматривался более пяти последних лет".

В пресс-службе также напомнили, что НКРЭКУ 24 декабря 2019 года утвердила новый тариф для АО "Хмельницкгаз", что стало весомым шагом в направлении прогресса. "Ведь за многолетний необоснованный тариф "Хмельницкгаз" вынужденно несет значительные убытки, которые уже превысили 520 млн гривен, и теряет квалифицированных специалистов из-за проблемы с низкой оплатой труда. Однако, утвержденный уровень нового тарифа на доставку не покрывает насущные потребности предприятия, а позволит лишь частично начать решать отдельные проблемные вопросы: сверхнизкую заработную плату и отток лучших специалистов, а также - уменьшение долгов за технологический газ", - говорится в сообщении.

"Винницагаз Сбыт": потребление газа в 2019 году сократилось на 22% "Винницагаз": новый тариф на доставку газа является убыточным
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