За 2019 рік обсяги споживання газу зменшилися на понад 16%, - "Хмельницькгаз"

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Споживачі усіх категорій відчутно зменшили споживання енергоносія

В минулому році АТ "Хмельницькгаз" протранспортувало 560,5 млн куб. м блакитного палива, що на 16,2% менше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Побутові клієнти використали природного газу менше на 24,7%, промисловість - на 10,6%, бюджетні установи та організації - на 14,7%. Споживання газу виробниками теплової енергії за 2019 рік зменшилося в порівнянні з 2018 роком на 10,7% і склало 117 млн куб. м. Найбільша частка споживання газу в Хмельницькій області й надалі припадає на населення. Загалом, АТ "Хмельницькгаз" побутовим споживачам у 2019 році доставлено 276,350 млн куб. м блакитного палива, що складає 49,3% від загального обсягу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, на значне зменшення обсягів споживання газу в минулому році вплинули теплі погодні умови, відносно висока вартість енергоносія та зменшення числа субсидіантів. Крім того, отримувачі державної допомоги почали економніше використовувати енергоносій в зв’язку із зменшенням державою соціальних норм та, відповідно, виділених сум державної допомоги.

"Тарифна виручка газорозподільної компанії розрахована, виходячи з обсягів розподілу газу 2018 року, - зауважує комерційний директор АТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний. – Однак, у минулому 2019 році обсяги транспортування зменшилися на 16,2%, через що збитки "Хмельницькгазу" перевищать 82 млн гривень. Також тенденція до зменшення обсягів споживання газу негативно позначається на діяльності компанії та, зокрема, підтримці в належному технічному стані газотранспортної системи області протяжністю майже 18 тис. км, адже нам критично не вистачає коштів, що надходять з тарифу на розподіл, який не переглядався більше п’яти останніх років".

У прес-службі також нагадали, що НКРЕКП 24 грудня 2019 року затвердила новий тариф для АТ "Хмельницькгаз", що стало вагомим кроком в напрямку прогресу. "Адже через багаторічний необгрунтований тариф "Хмельницькгаз" вимушено несе значні збитки, що вже перевищили 520 млн гривень, та втрачає кваліфікованих фахівців через проблеми із низькою оплатою праці. Однак, затверджений рівень нового тарифу на доставку не покриває нагальні потреби підприємства, а дозволить лише частково розпочати вирішувати окремі проблемні питання: наднизьку заробітну плату та відтік кращих фахівців, а також - зменшення боргів за технологічний газ", - йдеться у повідомленні.