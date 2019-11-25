За 2019 год АДС "Криворожгаза" выезжала к потребителям более 9,5 тыс. раз

Иллюстративное фото (104.ua)

Потребителей газа Кривого Рога и Криворожского района круглосуточно обслуживает 8 бригад

В течение 10 месяцев 2019 года аварийно-диспетчерская служба АО "Криворожгаз" приняла от потребителей 9609 заявок, из которых почти 9100 - об утечке газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Наиболее распространенными причинами вызова АДС являются самовольное вмешательство потребителей в систему газоснабжения, замена газовых приборов и несоблюдение требований безопасности при эксплуатации газовых приборов.

"Потребителям необходимо соблюдать простые правила безопасности при использовании газа в быту. Например, ни в коем случае не использовать газовую плиту для обогрева помещения, а также не пользоваться газовыми колонками и котлами при отсутствии тяги", - говорит главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

Потребителей газа Кривого Рога и Криворожского района круглосуточно обслуживает 8 бригад службы "104". По словам пресс-службы, объем финансирования службы АДС сейчас требует увеличения в связи с ростом стоимости материалов, необходимых для локализации и ликвидации аварийных ситуаций, горюче-смазочных материалов, которые необходимы для обеспечения работы аварийной службы газа.

"Расходы на содержание АДС в 2018 году составили около 18,5 млн гривен, а в 2019 году, учитывая потребности аварийно-диспетчерской службы, компании необходимо инвестировать 22 млн гривен. Компания "Криворожгаз" располагает только 62% этой суммы. Оптимизация и совершенствование работы АДС с целью экстренного реагирования в круглосуточном режиме является одной из основных задач в сфере обеспечения безаварийности и бесперебойности газоснабжения клиентов АО "Криворожгаз", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что автомобили службы "104" укомплектованы радиосвязью, проблесковыми маячками, инструментами и другими необходимыми техническими средствами. На сегодняшний день системой GPS-навигации оснащены все автомобилей службы "104", что позволяет диспетчеру в режиме онлайн оперативно определить местонахождение автомобиля, направить его на вызов кратчайшим путем, или, при необходимости, направить на помощь дополнительную бригаду.