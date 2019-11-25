За 2019 рік АДС "Криворіжгазу" виїжджала до споживачів понад 9,5 тис. разів

Ілюстративне фото (104.ua)

Споживачів газу Кривого Рогу і Криворізького району цілодобово обслуговує 8 бригад

Протягом 10 місяців 2019 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Криворіжгаз" прийняла від споживачів 9609 заявок, з яких майже 9100 - про витік газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільш поширеними причинами виклику АДС є самовільне втручання споживачів у систему газопостачання, заміна газових приладів та недотримання вимог безпеки при експлуатації газових приладів.

"Споживачам необхідно дотримуватися простих правил безпеки при використанні газу в побуті. Наприклад, ні в якому разі не використовувати газову плиту для обігріву приміщення, а також не користуватися газовими колонками і котлами при відсутності тяги", - говорить головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

Споживачів газу Кривого Рогу і Криворізького району цілодобово обслуговує 8 бригад служби "104". За словами прес-служби, обсяг фінансування служби АДС зараз вимагає збільшення у зв'язку із зростанням вартості матеріалів, необхідних для локалізації і ліквідації аварійних ситуацій, пально-мастильних матеріалів, які необхідні для забезпечення роботи аварійної служби газу.

"Витрати на утримання АДС в 2018 році склали близько 18,5 млн гривень, а в 2019 році, враховуючи потреби аварійно-диспетчерської служби, компанії необхідно інвестувати 22 млн гривень. Компанія "Криворіжгаз" має тільки 62% цієї суми. Оптимізація та удосконалення роботи АДС з метою екстреного реагування в цілодобовому режимі є однією з основних завдань у сфері забезпечення безаварійності та безперебійності газопостачання клієнтів АТ "Криворіжгаз", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі розповіли, що автомобілі служби "104" укомплектовані радіозв'язком, проблисковими маячками, інструментами та іншими необхідними технічними засобами. На сьогоднішній день системою GPS-навігації обладнані всі автомобілів служби "104", що дозволяє диспетчеру в режимі онлайн оперативно визначити місцезнаходження автомобіля, направити його на виклик найкоротшим шляхом, або, при необхідності, направити на допомогу додаткову бригаду.