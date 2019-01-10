В 2018 году Житомирская область сократила потребление газа на 2%

Иллюстративное фото (104.ua)

Показатели роста зафиксированы для промышленных и теплоснабжающих предприятий, а также религиозных организаций

По итогам 2018 года потребление природного газа в Житомирской области уменьшилось на 2% в сравнении с 2017 годом. Уменьшение объемов протранспортированного природного газа зафиксировано в большей степени для категории бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Житомиргаз".

В 2018 году потребители региона использовали 611 млн куб. м газа, в 2017 - 623,4 млн куб. м. Для сравнения: объем потребления газа потребителями Житомирской области в 2016 году составил 649,3 млн куб. м, в 2012 году - 860,7 млн куб. м, а в 2010 году – 898,2 млн куб. м.

Как сообщили в пресс-службе, показатели роста зафиксированы для промышленных и теплоснабжающих предприятий, а также религиозных организаций. Промышленные предприятия и теплоснабжающие организации увеличили потребление на 2,1 млн куб. м и 9,3 млн. куб. м, или на 2% и 9% соответственно. Увеличение объемов потребления зафиксировано и для религиозных организаций, для которых прирост в 2018 году составил 58,8 тыс. куб. м или ж вырос на 12%. Потребление бюджетных организаций равны в сравнении с 2017 годом уменьшено на - 933 тыс. куб. м.(6,3%)

"Уменьшение объемов распределения природного газа привело к недополучению "Житомиргазом" в 2018 году около 9,4 миллионов гривен тарифных поступлений. Для компании тарифная выручка является основным источником финансирования работ по модернизации, обслуживанию газотранспортной системы области. "Житомиргаз" получает за доставку газа только девять копеек с каждой гривни, уплаченной потребителем. Сейчас тарифной выручки ПАО "Житомиргаз" хватает на выполнение только основных мероприятий, что по крайней мере обеспечит стабильное газоснабжение потребителям всех категорий", – отметил финансовый директор ПАО "Житомиргаз" Дмитрий Конюх.

По словам пресс-службы, ситуацию с уменьшением объемов потребления усложняют еще и долги за распределенный природный газ. Ведь средства, поступающие от клиентов за распределение газа - это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы.