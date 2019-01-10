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У 2018 році Житомирська область скоротила споживання газу на 2%

Новини » Енергетика    10.01.2019 - 17:58
У 2018 році Житомирська область скоротила споживання газу на 2%
Ілюстративне фото (104.ua)

Показники зростання зафіксовано для промислових та теплопостачальних підприємств, а також релігійних організацій

За підсумками 2018 року споживання природного газу в Житомирській області зменшилося на 2% у порівнянні з 2017 роком. Зменшення обсягів протранспортованого природного газу зафіксовано в більшій мірі для категорії побутових споживачів. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Житомиргаз".

У 2018 році споживачі регіону використали 611 млн куб. м газу, у 2017 - 623,4 млн куб. м газу. Для порівняння: обсяг споживання газу споживачами Житомирської області у 2016 році становив 649,3 млн куб. м газу,  у 2012 році - 860,7 млн куб. м, а у 2010 році – 898,2 млн куб. м.

Як повідомили у прес-службі, показники зростання зафіксовано для промислових та теплопостачальних підприємств, а також релігійних організацій. Промислові підприємства та теплопостачальні організації збільшили споживання на 2,1 млн куб. м та 9,3 млн. куб. м, або на 2% та 9% відповідно. Збільшення обсягів споживання зафіксовано і для релігійних організацій, для яких приріст у 2018 році склав 58,8 тис. куб. м або ж зріс на 12%. Споживання бюджетних організацій рівні в порівнянні з  2017 роком зменшено на - 933 тис. куб. м.(6,3%)

"Зменшення обсягів розподілу природного газу призвело до недоотримання "Житомиргазом" у 2018 році близько 9,4 мільйонів гривень тарифних надходжень. Для компанії тарифна виручка є основним джерелом фінансування робіт з модернізації, обслуговування газотранспортної системи області.  "Житомиргаз" отримує за доставку газу тільки дев’ять копійок з кожної гривні, сплаченої споживачем. Зараз тарифної виручки ПАТ "Житомиргаз" вистачає на виконання лише основних заходів, що принаймні забезпечать стабільне газопостачання споживачам усіх категорій", – зазначив фінансовий директор ПАТ "Житомиргаз" Дмитро Конюх.

За словами прес-служби, ситуацію зі зменшенням обсягів споживання ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. Адже кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби.

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