В 2018 году на Волыни установлено более 3500 индивидуальных приборов учета газа

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"Волыньгаз" планирует выполнить плановые работы по установке 4600 счетчиков газа в следующем году

В текущем году ПАО "Волыньгаз" установило 3,5 тыс. счетчиков газа. Без учета в Волынской области остается 4600 потребителей. Приборы учета будут установлены в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На сегодня "Волыньгаз" направляет все усилия на установку счетчиков потребителям, которые используют газ для приготовления пищи, то есть пользуются только газовыми плитами. В области счетчиками газа оснащено более 236 тыс. квартир вместе с узлами учета газа (ВОГ), что составляет 98% от общего числа потребителей компании.

“На Волыни остается установить еще около 4600 индивидуальных счетчиков газа, что осуществляется в рамках инвестпрограммы, которую утверждает государственный регулятор, за средства, выделенные в виде тарифа на распределение природного газа. В 2018 году объем финансирования на такие работы, одобренный НКРЭКУ, составляет лишь полмиллиона гривен”, - рассказывает технический директор ПАО “Волыньгаз” Павел Козюк.

В пресс-службе также сообщили, что ПАО "Волыньгаз" планирует выполнить плановые работы по установке 4600 счетчиков счетчиков газа в следующем году. 7 декабря 2018 года была утверждена инвестпрограмма ПАО "Волыньгаз" на 2019 год. Ею предусмотрена установка и замена счетчиков, признанных непригодными при поверке в количестве 5938 штук.

"В соответствии с действующим законодательством потребители газа должны быть обеспечены приборами учета до 1 января 2021 года. Основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажного жилого фонда, связана с отсутствием доступа в газифицированы квартиры. Некоторые жители сознательно отказывают в доступе для установки счетчиков, тем самым препятствуя выполнению государственной программы", - говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями Кодекса ГРМ, в случае отказа от установки счетчиков специалисты газовой компании составляют Акт о нарушении. При этом важно понимать: если потребитель не обеспечит установку счетчика за свои средства до 1 января 2021 года, в соответствии с требованиями Закона Оператор ГРС будет зобов'язаний прекратить распределение газа на об'єкт без коммерческого узла учета.