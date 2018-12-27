У 2018 році на Волині встановлено понад 3500 індивідуальних приладів обліку газу

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"Волиньгаз" планує виконати планові роботи з встановлення 4600 лічильників газу в наступному році

У поточному році ПАТ "Волиньгаз" встановило 3,5 тис. лічильників газу. Без обліку у Волинській області залишається 4600 споживачів. Прилади обліку будуть встановлені в наступному році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

На сьогодні "Волиньгаз" спрямовує всі зусилля на встановлення лічильників споживачам, які використовують газ для приготування їжі, тобто користуються лише газовими плитами. В області лічильниками газу оснащено понад 236 тис. квартир разом із вузлами обліку газу (ВОГ), що становить 98% від загального числа споживачів компанії.

“На Волині залишається встановити ще близько 4600 індивідуальних лічильників газу, що здійснюється в рамках інвестпрограми, яку затверджує державний регулятор, за кошти, виділені у вигляді тарифу на розподіл природного газу. У 2018 році обсяг фінансування на такі роботи, схвалений НКРЕКП, становить лише півмільйона гривень”, - розповідає директор технічний ПАТ “Волиньгаз” Павло Козюк.

У прес-службі також повідомили, що ПАТ "Волиньгаз" планує виконати планові роботи з встановлення 4600 лічильників газу в наступному році. 7 грудня 2018 року було затверджено інвестпрограму ПАТ "Волиньгаз" на 2019 рік. Нею передбачено встановлення та заміну лічильників, визнаних непридатними при повірці в кількості 5938 штук.

"Згідно з чинним законодавством споживачі газу повинні бути забезпечені приладами обліку до 1 січня 2021 року. Основна проблема, яка виникає в процесі оснащення лічильниками багатоповерхового житлового фонду, пов’язана з відсутністю доступу в газифіковані квартири. Деякі мешканці свідомо відмовляють у доступі для встановлення лічильників, тим самим перешкоджаючи виконанню державної програми", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до вимог Кодексу ГРМ, у разі відмови від встановлення лічильників фахівці газової компанії складають Акт про порушення. При цьому важливо розуміти: якщо споживач не забезпечить встановлення лічильника за свої кошти до 1 січня 2021 року, згідно з вимогами Закону Оператор ГРМ буде зобов'язаний припинити розподіл газу на об'єкт без комерційного вузла обліку.