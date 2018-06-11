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Интервью

В 2018 году специалисты ПАО "Криворожгаза" проведут диагностику более 3 тыс. км газопроводов

НовостиЭнергетика    11.06.2018 - 15:17
Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Фото: газовый вентиль (УНИАН)

Наибольший объем работ по комплексному приборному обследованию подземных газопроводов проводится в межотопительный период

В 2018 году специалисты ПАО "Криворожгаз" планируют обследовать комплексно-приборным методом 3,1 тыс. км газовых сетей. С начала года продиагностировано 783 км газопроводов, на которых выявлено 32 повреждения и 346 утечек газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Своевременное обнаружение повреждений и ремонт газовых сетей позволяет избежать аварийных ситуаций, тем самым обеспечить безаварийную и бесперебойную доставку газа жителям Кривого Рога и Криворожского района.

При обследовании 783 км газовых сетей Кривого Рога и Криворожского района специалисты группы комплексного приборного обследования и диагностики газопроводов (КПО) обнаружили 32 аварийных участка, связанных с повреждениями изоляционного покрытия, и 8 утечек газа.

Наибольший объем работ по комплексному приборному обследованию подземных газопроводов проводится в межотопительный период. Так, в течение мая-октября специалисты группы КПО обследуют еще более 2 тыс. км газовых сетей, что составляет 66 % от общей протяженности газораспределительной системы Кривого Рога и Криворожского района.

"Благодаря современному оборудованию удается обнаружить и устранить даже незначительные повреждения газопровода, тем самым избежать возникновения аварийных ситуаций и потерь газа", - говорит главный инженер ПАО "Криворожгаз" Марина Терентьева.

В 2017 году при обследовании ­­­3757 км газопроводов было выявлено 133 повреждения изоляции, 3944 утечек на надземных газопроводах и 232 – на подземных.

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Теги публикации: Кривой Рог, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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