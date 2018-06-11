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У 2018 році фахівці ПАТ "Криворіжгазу" проведуть діагностику понад 3 тис. км газопроводів

НовиниЕнергетика    11.06.2018 - 15:17
Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Фото: газовий вентиль (УНІАН)

Найбільший обсяг робіт по комплексному приборному обстеженню підземних газопроводів проводиться в міжопалювальний період

В 2018 році фахівці ПАТ "Криворіжгаз" планують обстежити комплексно-приладовим методом 3,1 тис. км газових мереж. З початку року продіагностовано 783 км газопроводів, на яких виявлено 32 пошкодження і 346 витоків газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Своєчасне виявлення пошкоджень і ремонт газових мереж дозволяє уникнути аварійних ситуацій, і тим самим забезпечити безаварійну і безперебійну доставку газу жителям Кривого Рогу та Криворізького району.

При обстеженні 783 км газових мереж Кривого Рогу і Криворізького району фахівці групи комплексного приладового обстеження та діагностики газопроводів (КПО) виявили 32 аварійних ділянки, пов'язаних із пошкодженнями ізоляційного покриття, і 8 витоків газу.

Найбільший обсяг робіт по комплексному приборному обстеженню підземних газопроводів проводиться в міжопалювальний період. Так, протягом травня-жовтня фахівці групи КПО обстежують ще понад 2 тис. км газових мереж, що становить 66 % від загальної протяжності газорозподільної системи Кривого Рогу і Криворізького району.

"Завдяки сучасному обладнанню вдається виявити і усунути навіть незначні пошкодження газопроводу, тим самим уникнути виникнення аварійних ситуацій та втрат газу", - говорить головний інженер ПАТ "Криворіжгаз" Терентьєва Марина.

У 2017 році при обстеженні 3757 км газопроводів було виявлено 133 пошкодження ізоляції, 3944 витоків на надземних газопроводах і 232 – на підземних.

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Теги публікації: Кривий Ріг, газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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