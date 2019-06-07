В 2018 году "Криворожгаз" присоединил к газовым сетям 17 новых объектов

За 2018 год АО "Криворожгаз" присоединило к системе газоснабжения 17 новых домовладений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В прошлом году Центр обслуживания клиентов "Криворожгаза" принял 45 заявлений на присоединение к газораспределительной сети с последующей выдачей технических условий. Из них 3 на услугу стандартного присоединения и 42 - нестандартного. Было заключено 45 договоров на присоединение к сетям", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, процедура присоединения доступна всем жителям Кривого Рога и Криворожского района. Во всех Центрах обслуживая клиентов АО "Криворожгаз" есть менеджеры по работе с клиентами, которые принимают заявления и занимаются оформлением документов. Также в пресс-службе отметили, что о том, как присоединиться к системе газоснабжения, можно узнать на официальном сайте АО "Криворожгаз".

"Потребителю достаточно подать в Центр обслуживания клиентов заявку на выполнение работ, заполнить опросный лист, заключить договор и оплатить стоимость услуги. Далее менеджер отслеживает ход выполнения работ, информирует заказчика непосредственно до сдачи технической документации в архив", - говорит начальник управления клиентского сервиса АО "Криворожгаз" Анастасия Озерян.

Новая процедура присоединения к газовым сетям начала действовать в Украине с 1 января 2013 года. В "Криворожгазе" отметили, что основным преимуществом является сокращение сроков и упрощение порядка подключения к газовым сетям.

"При условии отсутствия замечаний в документации, газораспределительная компания в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления должна выдать заказчику проекты договоров, техусловий и соответствующие счета. Для выполнения комплекса работ по стандартному присоединению объекта или земельного участка законодательством отведен трехмесячный срок. Стоимость работ по присоединению устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В частности, в Днепропетровской области, в зависимости от типоразмера счетчика и местности, стоимость составляет от 10800 до 16560 гривен (без НДС)", - говорится в сообщении.