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В 2018 году "Криворожгаз" присоединил к газовым сетям 17 новых объектов

Новости » Энергетика    07.06.2019 - 15:17
В 2018 году "Криворожгаз" присоединил к газовым сетям 17 новых объектов
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Новая процедура присоединения к газовым сетям начала действовать в Украине с 1 января 2013 года

За 2018 год АО "Криворожгаз" присоединило к системе газоснабжения 17 новых домовладений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В прошлом году Центр обслуживания клиентов "Криворожгаза" принял 45 заявлений на присоединение к газораспределительной сети с последующей выдачей технических условий. Из них 3 на услугу стандартного присоединения и 42 - нестандартного. Было заключено 45 договоров на присоединение к сетям", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, процедура присоединения доступна всем жителям Кривого Рога и Криворожского района. Во всех Центрах обслуживая клиентов АО "Криворожгаз" есть менеджеры по работе с клиентами, которые принимают заявления и занимаются оформлением документов. Также в пресс-службе отметили, что о том, как присоединиться к системе газоснабжения, можно узнать на официальном сайте АО "Криворожгаз".

"Потребителю достаточно подать в Центр обслуживания клиентов заявку на выполнение работ, заполнить опросный лист, заключить договор и оплатить стоимость услуги. Далее менеджер отслеживает ход выполнения работ, информирует заказчика непосредственно до сдачи технической документации в архив", - говорит начальник управления клиентского сервиса АО "Криворожгаз" Анастасия Озерян.

Новая процедура присоединения к газовым сетям начала действовать в Украине с 1 января 2013 года. В "Криворожгазе" отметили, что основным преимуществом является сокращение сроков и упрощение порядка подключения к газовым сетям.

"При условии отсутствия замечаний в документации, газораспределительная компания в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления должна выдать заказчику проекты договоров, техусловий и соответствующие счета. Для выполнения комплекса работ по стандартному присоединению объекта или земельного участка законодательством отведен трехмесячный срок. Стоимость работ по присоединению устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В частности, в Днепропетровской области, в зависимости от типоразмера счетчика и местности, стоимость составляет от 10800 до 16560 гривен (без НДС)", - говорится в сообщении.

С начала года контролеры "Черниговгаза" сняли почти 250 тыс. показаний счетчиков "Черниговгаз Сбыт" вернул государству почти 40 млн гривен неиспользованных субсидий
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