У 2018 році "Криворіжгаз" приєднав до газових мереж 17 нових об'єктів

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Нова процедура приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 1 січня 2013 року

За 2018 рік АТ "Криворіжгаз" приєднало до системи газопостачання 17 нових домоволодінь. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В минулому році Центр обслуговування клієнтів "Криворіжгазу" прийняв 45 заяв на приєднання до газорозподільної мережі з подальшою видачею технічних умов. З них 3 на послугу стандартного приєднання і 42 - нестандартного. Було укладено 45 договорів на приєднання до мереж", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, процедура приєднання доступна всім жителям Кривого Рогу та Криворізького району. У всіх Центрах обслуговування клієнтів АТ "Криворіжгаз" є менеджери по роботі з клієнтами, які приймають заяви і займаються оформленням документів. Також у прес-службі зазначили, що про те, як приєднатися до системи газопостачання, можна дізнатися на офіційному сайті АТ "Криворіжгаз".

"Споживачеві достатньо подати у Центр обслуговування клієнтів заявку на виконання робіт, заповнити опитувальний лист, укласти договір та оплатити вартість послуги. Далі менеджер відстежує хід виконання робіт, інформує замовника безпосередньо до складання технічної документації в архів", - говорить начальник управління клієнтського сервісу АТ "Криворіжгаз" Анастасія Озерян.

Нова процедура приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 1 січня 2013 року. У "Криворіжгаз" відзначили, що основною перевагою є скорочення термінів та спрощення порядку підключення до газових мереж.

"За умови відсутності зауважень до документації, газорозподільна компанія протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви має видати замовнику проекти договорів, техумов і відповідні рахунки. Для виконання комплексу робіт по стандартному приєднання об'єкта або земельної ділянки законодавством відведено тримісячний термін. Вартість робіт по приєднанню встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Зокрема, в Дніпропетровській області, в залежності від типорозміру лічильника і місцевості, вартість становить від 10800 до 16560 гривень (без ПДВ)", - йдеться в повідомленні.