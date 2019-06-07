ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У 2018 році "Криворіжгаз" приєднав до газових мереж 17 нових об'єктів

Новини » Енергетика    07.06.2019 - 15:17
У 2018 році "Криворіжгаз" приєднав до газових мереж 17 нових об'єктів
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Нова процедура приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 1 січня 2013 року

За 2018 рік АТ "Криворіжгаз" приєднало до системи газопостачання 17 нових домоволодінь. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В минулому році Центр обслуговування клієнтів "Криворіжгазу" прийняв 45 заяв на приєднання до газорозподільної мережі з подальшою видачею технічних умов. З них 3 на послугу стандартного приєднання і 42 - нестандартного. Було укладено 45 договорів на приєднання до мереж", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, процедура приєднання доступна всім жителям Кривого Рогу та Криворізького району. У всіх Центрах обслуговування клієнтів АТ "Криворіжгаз" є менеджери по роботі з клієнтами, які приймають заяви і займаються оформленням документів. Також у прес-службі зазначили, що про те, як приєднатися до системи газопостачання, можна дізнатися на офіційному сайті АТ "Криворіжгаз".

"Споживачеві достатньо подати у Центр обслуговування клієнтів заявку на виконання робіт, заповнити опитувальний лист, укласти договір та оплатити вартість послуги. Далі менеджер відстежує хід виконання робіт, інформує замовника безпосередньо до складання технічної документації в архів", - говорить начальник управління клієнтського сервісу АТ "Криворіжгаз" Анастасія Озерян.

Нова процедура приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 1 січня 2013 року. У "Криворіжгаз" відзначили, що основною перевагою є скорочення термінів та спрощення порядку підключення до газових мереж.

"За умови відсутності зауважень до документації, газорозподільна компанія протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви має видати замовнику проекти договорів, техумов і відповідні рахунки. Для виконання комплексу робіт по стандартному приєднання об'єкта або земельної ділянки законодавством відведено тримісячний термін. Вартість робіт по приєднанню встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Зокрема, в Дніпропетровській області, в залежності від типорозміру лічильника і місцевості, вартість становить від 10800 до 16560 гривень (без ПДВ)", - йдеться в повідомленні.

З початку року контролери "Чернігівгазу" зняли майже 250 тис. показань лічильників "Чернігівгаз Збут" повернув державі майже 40 млн гривень невикористаних субсидій
Новини України Кривий Ріггаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся