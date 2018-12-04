В 2018 году инвестиции в газораспределительные сети Сумской области составят 44,5 млн гривен

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Газовики Сумской области также разработали и подали на утверждение НКРЭКУ Планы развития ГРС на период 2019-2028 лет

В середине ноября Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила объем инвестиций ПАО "Сумыгаз" на 2018 год. Основное направление расходов – замена оборудования и модернизация газораспределительных сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

План развития предусматривает реализацию долгосрочной стратегии ПАО "Сумыгаз" по повышению надежности и безопасности эксплуатации системы газоснабжения региона, а также ее поддержания в надлежащем техническом состоянии.

"Чтобы провести модернизацию газораспределительных сетей Сумщины, необходимо инвестировать более 125 млн гривен. Однако, НКРЭКУ утвердила план развития на 44,5 млн гривен. Тариф на распределение так и остался на уровне 2016 года, что сделало невозможным увеличение финансирования. Даже после роста цены газа с 1 ноября, компания продолжает получать те же 54 коп. с одной распределенного кубометра газа", - отмечает финансовый директор ПАО "Сумыгаз" Светлана Рыбальченко.

В Сумской области на средства, предусмотренные в тарифе удастся заменить, отремонтировать лишь 68 ШРП, при этом замены требует оборудование на 103 объектах. Также пресс-служба отмечает, что предусмотрен ремонт 15 средств ЭХЗ, но это только 50% от необходимого количества. Совсем не предусмотрены средства на кольцевание и замену газопроводов.

Сообщается, что инвестиционная программа ПАО "Сумыгаз" на 2018 год была утверждена только в середине ноября постановлением НКРЭКУ №1428 от 13.11.2018 года. Газовики Сумской области также разработали и подали на утверждение НКРЭКУ Планы развития ГРС на период 2019-2028 лет на общую сумму 120,2 млн гривен.