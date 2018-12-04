У 2018 році інвестиції у газорозподільчі мережі Сумської області складуть 44,5 млн гривень

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Газовики Сумської області також розробили та подали на затвердження НКРЕКП Плани розвитку ГРМ на період 2019-2028 років

У середині листопада Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила обсяг інвестицій ПАТ "Сумигаз" на 2018 рік. Основний напрямок витрат – заміна обладнання та модернізація газорозподільних мереж. Про це повідомляє прес-служба компанії.

План розвитку передбачає реалізацію довгострокової стратегії ПАТ "Сумигаз" щодо підвищення надійності та безпеки експлуатації системи газопостачання регіону, а також її підтримки в належному технічному стані.

"Щоб провести модернізацію газорозподільних мереж Сумщини, необхідно інвестувати понад 125 млн гривень. Проте, НКРЕКП затвердила план розвитку на 44,5 млн гривень. Тариф на розподіл так і залишився на рівні 2016 року, що унеможливило збільшення фінансування. Навіть після зростання ціни газу з 1 листопада, компанія продовжує отримувати ті ж самі 54 коп. з одного розподіленого кубометра газу", - зазначає директор фінансовий ПАТ "Сумигаз" Світлана Рибальченко.

У Сумській області за кошти, які передбачені у тарифі вдасться замінити, відремонтувати лише 68 ШРП, при цьому заміни потребує обладнання на 103 об’єктах. Також прес-служба зазначає, що передбачено ремонт 15 засобів ЕХЗ, але це тільки 50% від необхідної кількості. Зовсім не передбачені кошти на кільцювання та заміну газопроводів.

Повідомляється, що інвестиційну програму ПАТ "Сумигаз" на 2018 рік було затверджено тільки в середині листопада постановою НКРЕКП №1428 від 13.11.2018 року. Газовики Сумської області також розробили та подали на затвердження НКРЕКП Плани розвитку ГРМ на період 2019-2028 років на загальну суму 120,2 млн гривень.