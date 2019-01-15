В 2018 году АДС "Винницагаза" осуществила более 16 тыс. выездов

Фото: аварийная служба (пресс-служба "Винницагаз")

В компании функционируют 23 подразделения АДС, которые обслуживают территорию всей области

Аварийно-диспетчерская служба ПАО "Винницагаз" в 2018 году осуществила 16,7 тыс. выездов по вызовам жителей Винницкой области. Это в среднем 46 аварийных заявок в сутки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По сравнению с 2017 годом количество вызовов выросло на 5,8 %. 4410 вызовов было осуществлено только в городе Виннице и Винницком районе. 79 % выездов аварийщиков связанны с выявленными утечками газа. В остальных случаях причинами обращений потребителей стала неисправность газовых приборов, нестабильность давления газа и тому подобное", - говорится в сообщении.

В "Винницагаз" функционируют 23 подразделения АДС, которые обслуживают территорию всей Винницкой области. В течение 5 минут аварийщики реагируют на вызов и до 40 минут времени имеют, чтобы прибыть в самую отдаленную точку зоны обслуживания.

"С 1 января выросла минимальная заработная плата, постоянно растут цены на материалы и услуги. Соответственно на 2019 год финансирование аварийной газовой службы необходимо увеличивать минимум на 20%. Основная доля средств будет направлена ​​на закупку топлива (5,2 млн гривен), около 2,6 млн гривен - на инструменты и материалы для нужд АДС", - рассказывает главный инженер ПАО "Винницагаз" Михаил Дзимина.

Также в пресс-службе сообщили, что автопарк аварийно-диспетчерской службы нуждается в обновлении. "Винницагаз" до сих пор использует семь автомобилей со сроком эксплуатации более 20 лет и средним пробегом более 430 тыс. км. Такой транспорт приходится часто ремонтировать, он потребляет много топлива. Обновление автопарка АДС сократило бы расходы на его содержание и время на обслуживание аварийных вызовов.

"Серьезной проблемой 2018 года стала низкая заработная плата специалистов газораспределительных компаний и текучесть кадров в связи с этим. Особенно остро вопрос касается профессиональных специалистов аварийной газовой службы, работа которых постоянно связана с опасностью и риском. Средств, заложенных в действующем тарифе на распределение природного газа, критически не хватает. В 2018 году расходы компании на содержание аварийно-диспетчерской службы составили более 50 млн гривен. Основной статьей расходов стала заработная плата в размере 40,3 млн гривен. Почти 4,4 млн гривен было направлено на приобретение горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении пресс-службы.