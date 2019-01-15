У 2018 році АДС "Вінницягазу" здійснила понад 16 тис. виїздів

Фото: аварійна служба (прес-служба "Вінницягаз")

У компанії функціонують 23 підрозділи АДС, які обслуговують територію всієї області

Аварійно-диспетчерська служба ПАТ "Вінницягаз" у 2018 році здійснила 16,7 тис. виїздів за викликами жителів Вінницької області. Це в середньому 46 аварійних заявок на добу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У порівнянні з 2017 роком кількість викликів зросла на 5,8 %. 4410 дзвінків було здійснено тільки в місті Вінниці та Вінницькому районі. 79 % виїздів аварійників пов'язані з виявленими витоками газу. В інших випадках причинами звернень споживачів стала несправність газових приладів, нестабільність тиску газу тощо", - йдеться в повідомленні.

У "Вінницягаз" функціонують 23 підрозділи АДС, які обслуговують територію всієї Вінницької області. Протягом 5 хвилин аварійники реагують на виклик і до 40 хвилин часу мають, щоб прибути в найвіддаленішу точку зони обслуговування.

"З 1 січня зросла мінімальна заробітна плата, постійно ростуть ціни на матеріали і послуги. Відповідно на 2019 рік фінансування аварійної газової служби необхідно збільшувати мінімум на 20%. Основна частка коштів буде спрямована на закупівлю палива (5,2 млн гривень), близько 2,6 млн гривень - на інструменти і матеріали для потреб АДС", - розповідає головний інженер ПАТ "Вінницягаз" Михайло Дзимина.

Також у прес-службі повідомили, що автопарк аварійно-диспетчерської служби потребує оновлення. "Вінницягаз" до цих пір використовує сім автомобілів з терміном експлуатації більше 20 років і середнім пробігом понад 430 тис. км. Такий транспорт доводиться часто ремонтувати, він споживає багато палива. Оновлення автопарку АДС скоротило б витрати на його зміст і час на обслуговування аварійних викликів.

"Серйозною проблемою 2018 року стала низька заробітна плата фахівців газорозподільних компаній і плинність кадрів у зв'язку з цим. Особливо гостро питання стосується професійних фахівців аварійної газової служби, робота яких постійно пов'язана з небезпекою і ризиком. Коштів, закладених в діючому тарифі на розподіл природного газу, критично не вистачає. У 2018 році витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби склали понад 50 млн гривень. Основною статтею витрат стала заробітна плата у розмірі 40,3 млн гривень. Майже 4,4 млн гривень було спрямовано на придбання пально-мастильних матеріалів", - йдеться в повідомленні прес-служби.