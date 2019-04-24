За 2018 год контакт-центр "Хмельницкгаза" обработал 190 тыс. обращений

В прошлом году в контакт-центр ПАО "Хмельницкгаз" поступило почти 190 тыс. обращений. Ежемесячно операторы контакт-центра дистанционно консультируют более 16 тыс. потребителей природного газа Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Около трех лет клиенты "Хмельницкгаза" могут дистанционно получить консультацию по любому вопросу, позвонив в контакт-центр компании. Чаще всего клиенты компании консультировались по поводу текущей информации в квитанциях и состояния лицевого счета", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, наиболее информативным онлайн-сервисом остается Личный кабинет на сайте 104.ua, который сейчас успешно используют более 90 тыс. подолян. С помощью него можно контролировать расчеты, размер начисленной субсидии, видеть наличие долга или переплаты и передавать показания счетчика. Зарегистрировать Личный кабинет на сайте 104.ru можно, зная номер своего лицевого счета и сумму последнего платежа.

В "Личном кабинете" потребители также могут получить консультацию специалиста. По словам пресс-службы, через этот онлайн-сервис было предоставлено свыше 6 тыс. консультаций по актуальным газовым вопросам. Также более 3,5 тыс. потребителей голубого топлива воспользовались в Личном кабинете на сайте 104.ru и опцией обратного звонка – Callback.

"Одной из последних новинок стало введение услуги – передача показаний через сервис Viber-бот 7104ua. Использование современных технологий дает нам возможность предоставлять значительное количество консультаций дистанционно и существенно экономить время наших клиентов, - отмечает начальник управления клиентского сервиса ПАО "Хмельницкгаз" Юлия Стрелец. – Особенностью данного сервиса является то, что потребители могут добавлять до пяти лицевых счетов своих родных и близких. За ними они имеют возможность просматривать выписки, узнавать состояние задолженности и производить оплату дистанционно".

Также в пресс-службе сообщили, что с помощью современных сервисов в 2018 году подоляне передали показания счетчика 307 тысяч раз, из которых 220 тыс. поступили через СМС на короткий номер 7104. Также почти 1,5 тыс. данных получено на электронную почту и 86 тыс. показаний принято с помощью голосового меню IVR.