За 2018 год "Хмельницкгаз" присоединил к системе газоснабжения почти 500 потребителей

В прошлом году газораспределительная компания "Хмельницкгаз" присоединила к системе газоснабжения 496 объектов, что на 35% больше, чем в предыдущем году. Около 53% работ было выполнено нестандартным присоединением, по стандартному присоединению к газовым сетям было подключено более 200 клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Следовательно, сотрудники Центров обслуживания клиентов "Хмельницкгаза" в 2018 году приняли около 700 заявлений, среди которых свыше 156 на стандартное присоединение к газовой сети и 415 – на нестандартное. Больше всего заявлений на присоединение к газораспределительной сети получены в городах г. Хмельницком и Волочиске", - говорится в сообщении.

Все необходимые документы клиенты "Хмельницкгаза" могут подать в течение одного визита в Центр обслуживания клиентов или управления клиентского сервиса, которые есть в каждом районе и городе Хмельницкой области.

"Услугу присоединения к газовым сетям наши будущие клиенты получают максимально мобильно и в кратчайшие сроки, - говорит руководитель управления клиентского сервиса Юлия Стрелец. – Ведь мы ценим время наших клиентов, поэтому организовали на Хмельнитчине современную сеть Центров обслуживания клиентов европейского образца. Поэтому для присоединения к газовым сетям нужно лишь обратиться к нашим менеджерам по месту жительства и подать необходимый пакет документов".

Специалисты сопровождают и консультируют заказчика на протяжении всего процесса получения услуги. Следовательно, в установленные сроки клиент получает заказ "под ключ".

"Сейчас постановлением НКРЭКУ от 14 декабря 2018 года N 1917 "Об установлении предельного уровня платы за присоединение, что является стандартным, к газораспределительных систем на 2019 год", для Хмельницкой области утверждены ставки платы за стандартное присоединение к газовым сетям, которые будут действовать в течение 2019 года. Так, для Хмельницкой области, предельный уровень платы за стандартное присоединение на 2019 год составляет в пределах от 11 до 18 тыс. гривен без НДС", - говорится в сообщении.