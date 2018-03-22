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Интервью

В 2017 году "Криворожгаз" присоединил к газовым сетям 32 новых объекта

НовостиЭнергетика    22.03.2018 - 16:50
Фото: газопровод (kmu.gov.ua)
Фото: газопровод (kmu.gov.ua)

Новая процедура присоединения к газовым сетям начала действовать в Украине с 1 января 2013 года

В 2017 году ПАО "Криворожгаз" осуществило 32 присоединения к системе газоснабжения новых объектов. Газ был подведен в один многоквартирный дом и 31 домовладение. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В прошлом году Центр обслуживания клиентов "Криворожгаза" принял 38 заявлений на присоединение к газораспределительной сети с последующей выдачей технических условий. Из них семь на услугу стандартного присоединения и 31 - нестандартного. Было заключено 38 договоров на присоединение к сетям.

Процедура присоединения доступна всем жителям Кривого Рога и Криворожского района. Во всех Центрах обслуживая клиентов ПАО "Криворожгаз" есть менеджеры по работе с клиентами, которые принимают заявления и занимаются оформлением документов на получение данной услуги. О том, как присоединиться к системе газоснабжения, можно узнать на официальном сайте ПАО "Криворожгаз".

"Потребителю достаточно подать в Центр обслуживания клиентов заявку на выполнение работ, заполнить опросный лист, заключить договор и оплатить стоимость услуги. Далее менеджер отслеживает ход выполнения работ, информирует заказчика непосредственно до сдачи технической документации в архив", - говорит начальник управления клиентского сервиса ПАО "Криворожгаз" Анастасия Озерян.

Новая процедура присоединения к газовым сетям начала действовать в Украине с 1 января 2013 года. Основным преимуществом является сокращение сроков и упрощение порядка подключения к газовым сетям.

При условии отсутствия замечаний в документации, газораспределительная компания в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления должна выдать заказчику проекты договоров, техусловий и соответствующие счета. Для выполнения комплекса работ по стандартному присоединению объекта или земельного участка законодательством отведен трехмесячный срок.

Стоимость работ стандартного присоединения устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В частности, в Днепропетровской области, в зависимости от типоразмера счетчика и местности, стоимость составляет от 10800 гривен до 16560 гривен (без НДС).

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Теги: Кривой Рог, газ
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