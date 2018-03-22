У 2017 році "Криворіжгаз" приєднав до газових мереж 32 нових об'єктів

Нова процедура приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 1 січня 2013 року

У 2017 році ПАТ "Криворіжгаз" здійснило 32 приєднання до системи газопостачання нових об'єктів. Газ був підведений в один багатоквартирний будинок і 31 домоволодіння. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У минулому році Центр обслуговування клієнтів "Криворіжгазу" прийняв 38 заяв на приєднання до газорозподільної мережі з подальшою видачею технічних умов. З них сім на послугу стандартного приєднання та 31 - нестандартного. Було укладено 38 договорів на приєднання до мереж.

Процедура приєднання доступна всім мешканцям Кривого Рогу та Криворізького району. У всіх Центрах обслуговування клієнтів ПАТ "Криворіжгаз" є менеджери по роботі з клієнтами, які приймають заяви і займаються оформленням документів на отримання даної послуги. Про те, як приєднатися до системи газопостачання, можна дізнатися на офіційному сайті ПАТ "Криворіжгаз".

"Споживачеві достатньо подати в Центр обслуговування клієнтів заявку на виконання робіт, заповнити опитувальний лист, укласти договір і оплатити вартість послуги. Далі менеджер відстежує хід виконання робіт, інформує замовника безпосередньо до здачі технічної документації в архів", - говорить начальник управління клієнтського сервісу ПАТ " Криворіжгаз " Анастасія Озерян.

Нова процедура приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 1 січня 2013 року. Основною перевагою є скорочення термінів і спрощення порядку підключення до газових мереж.

За умови відсутності зауважень в документації, газорозподільна компанія протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви повинна видати замовнику проекти договорів, техумов та відповідні рахунки. Для виконання комплексу робіт по стандартному приєднанню об'єкта або земельної ділянки законодавством відведено тримісячний термін.

Вартість робіт стандартного приєднання встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Зокрема, в Дніпропетровській області, в залежності від типорозміру лічильника і місцевості, вартість становить від 10800 гривень до 16560 гривень (без ПДВ).