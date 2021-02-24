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Почти 200 тысяч клиентов "Запорожгаза" зарегистрировались в Личном кабинете

Новина українською → Запорожье, Среда 24 февраля 2021 17:52
Почти 200 тысяч клиентов "Запорожгаза" зарегистрировались в Личном кабинете Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

На сегодня количество клиентов АО "Запорожгаз", которые пользуются Личным кабинетом, достигает 182 тысячи человек. Только с начала 2021 года в нем зарегистрировалось более трех тысяч потребителей природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Главное преимущество онлайн сервисов – дистанционное решение любых вопросов, связанных с потреблением газа. В частности, за газ и его доставку можно оплачивать в "один клик", при этом расчет за обе услуги производится одним платежом, что дает возможность потребителю экономить на комиссии. Каждый пользователь может присоединить к своей учетной записи до 25 лицевых счетов из любого региона Украины", - отметил начальник Запорожского управления клиентского сервиса Олег Данилов.

По словам пресс-службы, первенство среди онлайн сервисов занимает личный кабинет. Его интерфейс адаптирован не только для компьютера, но и для смартфона. Потребитель может передать показания счетчика, проверить все оплаты и оплатить счета за газ и его доставку, а также увидеть все расчеты. В разделе "Документы" можно скачать заявление-присоединение к договору на распределение газа.

"Приобретают популярность чат-боты в Вайбере и Телеграмме. Преимуществом чат-бота в Вайбере является фотофиксация – потребитель может передать фото счетчика или внести его показатели. Функцию фотофиксации также поддерживает чат-бот в Телеграмме. Его легко установить: достаточно найти в поисковом окне Телеграмм 7104ua, внести номер Лицевого счета и сумму последнего платежа или номер счетчика и подтвердить ваш номер мобильного", - говорится в сообщении.

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