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Более 200 тысяч гектаров: пожар на острове Эвия в Греции стал крупнейшим в истории страны

Автор: РБК-Украина

По своим масштабам и нанесенному ущербу пожар на греческом острове Эвия крупнейшим в истории страны. На острове выгорело более 200 тысяч гектаров, и эта цифра может достичь более 280 тысяч гектаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

По данным издания, это крупнейшая в Греции катастрофа, вызванная одним пожаром. Второй по размеру сгоревших территорий был в 2007 году в районе Палеохори-Андрицайна в Илии и уничтожил 448 410 га, а третий произошел в Валтеци в Аркадии и сжег 443 280 га.

Следует отметить, что по данным пожарной службы, пожары в Илии в 2007 году не считались единым фронтом. Они были зарегистрированы как три отдельных, разных пожара с разными причинами и т.д.

Пожар в районе Илии и Аркадии уничтожил около 150 акров территории (около 600 квадратных километров) и с этим показателем стал вторым крупнейшим в Греции летом 2021 года.

Напомним, ранее премьер Греции извинился перед жителями страны за неудачи в тушении.

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ГрецияПожар