Более 200 тысяч гектаров: пожар на острове Эвия в Греции стал крупнейшим в истории страны

По данным издания, это крупнейшая в Греции катастрофа, вызванная одним пожаром. Второй по размеру сгоревших территорий был в 2007 году в районе Палеохори-Андрицайна в Илии и уничтожил 448 410 га, а третий произошел в Валтеци в Аркадии и сжег 443 280 га.

Следует отметить, что по данным пожарной службы, пожары в Илии в 2007 году не считались единым фронтом. Они были зарегистрированы как три отдельных, разных пожара с разными причинами и т.д.

Пожар в районе Илии и Аркадии уничтожил около 150 акров территории (около 600 квадратных километров) и с этим показателем стал вторым крупнейшим в Греции летом 2021 года.