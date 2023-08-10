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200-річний будинок на Ярославській знесли незаконно. КМДА не погоджувала демонтаж

Фото: 200-річний будинок на Ярославській знесли незаконно. КМДА не погоджувала демонтаж (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Старовинний будинок на вулиці Ярославській, 13-б знесений незаконно. Департамент охорони культурної спадщини КМДА не надавав погодження на проведення таких робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Департамент охорони культурної спадщини КМДА не погоджував демонтажних робіт будинку на вул. Ярославській, 13-Б. За даними Департаменту, науково-проєктна документація на проведення будівництва за цією адресою не надходила на погодження", - йдеться у повідомленні КМДА.

У Департаменті також зазначили, що споруда не має статусу памʼятки. Але після отримання інформації про демонтаж інспектори Департаменту невідкладно виїхали та зафіксували проведення робіт із демонтажу будинку.

Також фахівці оперативно викликали правоохоронців та зробили заяву про порушення кримінального провадження. Власнику направлено припис про припинення робіт та вимогу надіслати в Департамент науково-проєктну документацію.

За інформацією Департаменту територіального контролю міста Києва, картку на порушення благоустрою було анульовано 31 липня. Інспекцією внесені приписи і складений адміністративний протокол.

Раніше ЗМІ повідомили, що вранці 10 серпня в Києві було знесено дерев’яний 200-річний будинок на вул. Ярославській, який був зразком житлової забудови міста XIX століття.

В поліції Києва заявили, що відкрито кримінальне провадження за фактом знесення будинку за статтею 356 Кримінального кодексу України – "Самоправство".

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