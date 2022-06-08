От 20 тысяч евро. Сколько стоят квартиры в популярных городах Турции

Жить у моря в Турции – мечта многих украинцев. Во время войны покупка недвижимости за границей стала более актуальной.

TRAVEL РБК-Украина просмотрело, сколько стоят квартиры в солнечных Анталии, Мармарисе и Стамбуле.

Спрос среди украинцев вырос в разы: данные турецкой статистики

В 2022 году на рынке турецкой недвижимости отмечается рост сделок на покупку жилья – за первых четыре месяца уже куплено 21015 объектов жилой недвижимости.

По данным Турецкого института статистики TURKSTAT, в 2021 году в Турции иностранцы купили 59282 дома. Украинцы стали владельцами 1246 объектов недвижимости в этой стране.

За первые 4 месяца в 2022 году граждане Украины уже приобрели 644 домов и квартир. В апреле 2022 годе украинцы купили 263 объекта недвижимости (92 - в апреле 2021 года) в Турции, попав на 5 позицию рейтинга самых активных покупателей жилья среди иностранцев.

Фото: В лидерах популярности - жилье на анталийском побережье (unsplash.com/mert-kahveci)

"Продажи домов иностранцам в апреле увеличились на 58,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Стамбул занял первое место с 2564 продаж иностранцам. За ними идут Анталия с 1970 продаж домов и Анкара - с 333 продажами жилья иностранцам", - говорится в сообщении TURKSTAT.

Гражданство за инвестиции: минимальная сумма выросла

Турция увеличила сумму инвестиций в недвижимость для получения гражданства иностранцами, сообщало издание Bloomberg.

Изменение вступит в силу с 13 июня. Теперь мининимальная стоимость жилья должна быть 400 тысяч долларов вместо 250 000. Такой шаг должен снизить спрос и быстрый рост цен на жилье, которое из-за инфляции уже становится недоступным туркам.

"За последние несколько месяцев мы уже наблюдаем всплеск интереса, особенно со стороны россиян и украинцев", - рассказал изданию Али Кемаль Гурдал, возглавляющий строительную компанию в провинции Анталия, ориентированную на иностранных клиентов.

В апреле оппозиционные депутаты даже подавали в парламент предложение временно запретить продажу недвижимости иностранцам, что остановить рост цен.

Фото: Примеры цен на жилье в Алании (скриншот РБК-Украина/hepsiemlak.com)

При этом украинцы могут оформить вид на жительство в Турции на год, будучи владельцами любой недвижимости, без ограничения стоимости. По безвизовому режиму в стране можно находиться до 90 дней в течение 180 дней.

Купить жилье граждане Украины и другие иностранцы могут без ограничений наравне в гражданами Турции. С помощью агентства оформление сделки занимает до недели времени.

Где искать жилье в Турции: популярные сайты

Самые популярные сайты, где размещают объявления о продаже жилья от владельцев и риэлторов:

hepsiemlak.com - объявления о продаже домов, квартир, земли;

emlakjet.com - с объявлениями от агентств;

turkeyhomes.com – объявления об объектах в разных регионах Турции;

propertyturkey.com - недвижимость от риелторов;

sahibinden.com - популярный сайт с предложениями от собственников жилья.

Также немало сайтов размещают информацию на русском, английском и других европейских языках. Например, turk.estate.

На Анталийском побережье. Сколько стоят квартиры у моря

По данным портала endeksa, самый больший рост цен на жилье и спроса среди иностранцев – в провинциях Анталия, Мугла, Айдын и Стамбул.

Фото: Стоимость трехкомнатных квартир в Анталии (скриншот РБК-Украина/hepsiemlak.com)

При этом стоимость квадратного метра все еще ниже, чем в европейских городах. Например, средние цены за 1 кв. м в регионах составляют:

Анталия (города Анталия, Алания, Сиде, Кемер) – 680 долларов;

Мугла (Бодрум, Мармарис, Фетхие) – 1200 долларов;

Айдын (Дидим, Кушадасы) – 740 долларов.

В Анкаре - средняя цена продажи за квадратный метр составляет 355 долларов. В Измире средняя цена квадратного метра – 632 доллара.

В то же время на Анталийском побережье можно приобрести 3-квартиру на вторичном рынке по цене до 50 тысяч долларов. Например, в 3-этажном доме в Манавгате – квартира с минимумом мебели площадью 100 кв. м, двумя санузлами продается за 750 тысяч лир (примерно 45 тысяч долларов).

Фото: Примеры цен на маленькие квартиры в Алании (скриншот РБК-Украина/hepsiemlak.com)

Уже в Сиде квартира с таким же метражом в комплексе с бассейном обойдется в 146 тысяч долларов. В Алании квартиру-студию на 45 кв. м можно приобрести за 29 тысяч долларов, а квартиру на 130 кв. м. – за 90 тысяч долларов. В Мармарисе небольшую двухкомнатную квартиру на 55 кв. м можно купить по цене 110000 долларов, в Фетхие – 96 000 долларов за метраж на 65 кв. м в комплексе с бассейном.

Фото: Примеры цен в Мармарисе и Стамбуле (скриншот РБК-Украина/hepsiemlak.com)

В Стамбуле самые дешевые студии в европейских районах можно купить по цене от 350-370 тысяч лир – от 20 тысяч евро за 50 кв. м в доме, которому до 10 лет.