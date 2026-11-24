Повернути частину грошей за звичні покупки можна за допомогою банківських програм лояльності. Однак розмір кешбеку залежить від обраних категорій, а нарахування та виведення коштів мають свої правила.

РБК-Україна розповідає, як налаштувати програму, скільки можна заощадити та які ліміти діють для користувачів.

Зокрема, програма GlobusPlus передбачає повернення до 20% витрат в окремих категоріях. Щоб скористатися кешбеком, достатньо активувати категорії в застосунку та оплачувати відповідні покупки карткою Банку Глобус.

Скільки можна повернути за покупки

У програмі кешбеку GlobusPlus користувачі можуть щомісяця обирати три категорії від банку та необмежену кількість партнерських пропозицій.

Список доступних категорій оновлюється щомісяця, тому перед оплатою варто перевіряти, які категорії активовано в застосунку.

Максимальний заявлений відсоток становить 20%, проте це не означає, що такий розмір повернення діє для всіх покупок. Фактичний розмір кешбеку залежить від умов конкретної категорії.

Максимальна сума кешбеку за категоріями банку становить 600 грн. Партнерські пропозиції мають власні ліміти, які зазначаються в їхньому описі. Мінімальна сума для виведення накопиченого кешбеку - 100 грн.

​​​​​​Розмір повернення коштів за покупки залежить від обраних у застосунку категорій (фото: Банк Глобус)

Як підключити кешбек у застосунку

Щоб користуватися програмою, потрібно відкрити застосунок GlobusPlus і на головному екрані перейти до розділу "Кешбек". Далі - обрати доступні категорії та партнерські пропозиції, після чого оплачувати відповідні покупки картками Банку Глобус.

Якщо кешбек в активованій категорії становить 5%, за покупку на 2 000 грн можна отримати 100 грн кешбеку. Це приклад розрахунку: фактичне нарахування залежить від умов категорії та відповідності операції правилам програми.

Що перевірити перед оплатою

Насамперед слід переконатися, що потрібна категорія активована та відповідає типу покупки.

Також важливо звернути увагу на ліміт повернення, умови партнерської акції та можливі винятки.

Окремо варто пам'ятати: банківський кешбек - це програма лояльності фінансової установи, і її не слід плутати з державною програмою "Національний кешбек", яка має інші правила.

Регулярна перевірка умов допоможе заздалегідь оцінити потенційну вигоду та уникнути очікувань, що повернення нараховується за будь-яку оплату карткою.